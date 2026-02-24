赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

多位知情人士透露，國防部與人工智慧新創Anthropic的衝突持續升溫。國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）周二在華府召見Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）下達最後通牒，要求該公司在周五下午5時01分前，同意將其AI技術開放供軍方不受限制使用，否則將被列為「供應鏈風險」並失去政府合約，甚至可能遭援引「國防生產法」（DPA）強制動用其產品。

這場風波源於Anthropic長期以來對其技術用於軍事目的的倫理擔憂。阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用AI的憂慮，包括全自主武裝無人機的危險性，也反對將AI部署於美國境內大規模監控。Anthropic開發的聊天機器人Claude，是目前主要AI公司中唯一尚未全面開放模型供美軍新內部網路使用的業者。

五角大廈則主張，軍方只會下達合法命令，使用責任在政府，不應受企業內建限制，並稱軍事行動需要「沒有意識形態束縛」的工具。赫格塞斯更曾公開表示，要根除軍中的「覺醒文化」，排除任何「不讓你打仗」的AI模型。

赫格塞斯在會談中威脅，如果Anthropic不改變立場，將採取兩項措施：一是將Anthropic列為供應鏈風險，二是動用冷戰時期的「國防生產法」，以國防名義強制使用Anthropic產品。

Anthropic與國防部簽有最高2億美元合約，並率先獲准進入機密軍事網路，與Palantir合作執行任務。今年1月美方在拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛的行動中使用了Claude，事後引發該公司關切其實際用途。

這場爭執凸顯了華盛頓與頂尖AI實驗室之間的緊張關係。Anthropic一直主張對AI進行更嚴格的監管，並警告技術的潛在風險；川普政府則傾向於採取寬鬆監管，白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）曾譏諷Anthropic「覺醒」，指其以恐嚇手法推動監管。

與此同時，赫塞斯正與Google、OpenAI和馬斯克的xAI等其他AI實驗室洽談，以整合他們的技術。高階國防官員透露，馬斯克的Grok已準備好在機密環境中使用，其他公司也接近完成準備。

專家指出，若失去五角大廈合約，Anthropic在軍方AI布局中的影響力將受挫，但此案也反映國會監督與法規仍追不上AI技術演進。國防部拒絕置評，Anthropic表示雙方仍在善意對話。

AI 國防部 赫格塞斯

