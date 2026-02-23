我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普24日在白宮發表談話。(歐新社)
美國總統川普24日在白宮發表談話。(歐新社)

路透報導，美國總統川普將在美東時間24日晚間9時發表2026年國情咨文演說，料將強力推銷經濟政策，並公布旨在降低生活成本的新措施；此外，他也預計談及外交政策，強調「以實力求和平」的戰略主軸。

美聯社指出，川普重返白宮一年來快速推進移民、關稅與政府改造等政策，引發國會遭邊緣化、司法強力介入及權力制衡遭侵蝕的質疑，「即將迎來建國250周年的美國正處於十字路口」。川普這次演說的關鍵挑戰在於，如何為大規模動用行政權、時常繞過國會推動議程的做法辯護。在法院成為主要制衡場域的情況下，他接下來仍將面對逾權爭議與政治反作用力。

華爾街日報引述知情的白宮官員，川普此次演說將以「美國250：強大、繁榮且受人尊敬」為主軸，呼應美國今年建國滿250周年，預計圍繞經濟與民生議題鋪陳，主打降低生活成本與美國例外論（American Exceptionalism），涵蓋去年通過的減稅措施、壓低處方藥價格的政策；並呼籲國會通過白宮今年提出的醫療保健框架；也將推出數項新的內政，以可負擔物價議題為主，也將強調邊境安全與治安成果。

川普這次演說面臨明顯民調壓力，恐反映在共和黨11月期中選舉上。

根據華盛頓郵報與ABC委由易普索統計民調，川普整體施政滿意度為39%、不滿意度達60%；另有65%認為川普逾越總統職權。民眾對川普處理經濟、關稅、通膨及對外關係的表現，多數均持負面看法，僅邊境安全仍是相對具支持度的施政項目。

外交與國安情勢也為這場演說增添壓力。美國與伊朗正就潛在核協議展開談判之際，華府同步在中東擴大軍事部署，川普也在評估是否對伊朗採取軍事行動。

知情人士指出，川普將在演說中安排一部分篇幅談外交政策，並闡述「以實力求和平」策略。

另一方面，美國聯邦最高法院近日判決對等關稅違憲，被視為川普貿易議程的重大挫敗，也使他這次演說在經濟與政策說服力上面臨更大檢驗。

世報陪您半世紀

川普 白宮 關稅

上一則

歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

下一則

川普說的「立即生效」是唬人的？官員：15%關稅命令還不知何時生效

延伸閱讀

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅
川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元
川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元