川普稱安德魯遭拘「對王室傷害很大」 再為自己澄清

編譯周辰陽／即時報導
英國前王子安德魯王子（中）19日因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開艾爾舍姆警察局。(路透)
英國前王子安德魯王子（中）19日因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開艾爾舍姆警察局。(路透)

英國國王查理三世胞弟、前王子安德魯在19日的66歲生日當天被捕，據稱遭人檢舉，指其在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向已故「淫魔」富豪艾普斯坦洩漏機密資訊。美國總統川普被問及此事時。一邊表示「令人遺憾」、一邊對王室表達同情，同時趁機自我洗白。

天空新聞報導，安德魯因涉嫌公職人員不當行為遭警方拘留，11個多小時後獲釋。根據紐約郵報的新聞畫面，記者先表示「今天有一件海外大事」，提到英國警方逮捕安德魯，且案件與艾普斯坦有關，並追問川普，是否認為美國境內日後也會有與艾普斯坦有關聯的人「落得被戴上手銬」。

川普對此答稱：「你知道，在某種程度上我算是專家，因為我已經被完全洗清嫌疑了，這樣很好。我其實可以把這件事講得很清楚。」

他接著表示，安德魯被捕「令人遺憾」，「我覺得這真的非常令人難過，對王室傷害很大。對我來說，這件事非常、非常令人難過。每次看到這樣的情況，都讓人覺得很難過。看到這件事本身，也看到他兄弟所面臨的處境，都讓人非常難過。」

川普還提到，安德魯的哥哥、查理國王顯然很快就要到美國訪問，「他是一個了不起的人，是國王。所以，我覺得這整件事真的讓人非常難過。」

他接著話鋒一轉，指出情勢發展「真的很有意思」，因為「艾普斯坦活著的時候，沒有人談論他，現在反而大家都在談。」並鰾是「但我是那個可以談論這件事的人，因為我已經被完全洗清嫌疑了。我什麼都沒做。事實上，正好相反。他是反對我的，在選舉中與我對抗，這是我剛剛從最近那300萬頁文件中才知道的。」

艾普斯坦 川普 查理三世

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

艾普斯坦醜聞延燒 比爾蓋茲臨時缺席印度AI峰會

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

