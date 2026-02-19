谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

副總統范斯針對谷愛凌代表中國隊出賽，發表意見。(美聯社)

滑雪選手谷愛凌 本屆冬奧代表中國出賽，贏得了兩枚銀牌，連同2022年北京冬奧 的兩金一銀已為中國拿下五枚獎牌，成為史上獲得最多奧運 獎牌的女子自由式滑雪選手。美國副總統范斯(JD Vance)卻表示，在美國長大並受教育的運動員應代表美國出賽。

據報導，范斯17日接受福斯新聞(Fox News)訪問時說：「我確實認為一個在美國長大、受惠於我們教育體系及這個國家偉大的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美國參賽。因此我會支持美國運動員，而其中一部分就是那些認同自己是美國人的人。這就是我在本屆奧運支持的對象。」

谷愛凌在舊金山出生、畢業於史丹福大學，父親來自美國，母親則來自中國。她的奧運自介稱她「擁抱多元文化背景」，並且能說流利的英語和中文，曾向時代雜誌(Time)表示代表中國參賽有助於推動中國滑雪運動發展，「美國已經有了代表，我喜歡開闢自己的一片天。」

中國不允許雙重國籍，谷愛凌也拒絕透露自己的國籍。奧委會規定同時擁有兩個或兩個以上國家國籍的人可以代表其中任何一個國家參賽。

范斯在福斯採訪中表示，「我不知道她的身分應該是什麼，我認為這最終需由奧委會決定。我不會假裝自己要介入此事。」

2022年北京冬奧期間，她被問及國籍問題時表示：「我覺得自己既是美國人也是中國人。在美國時我是美國人，在中國時我是中國人。我一直很感謝兩國，因為它們共同塑造了今天的我。」她說並非利用任何一國，而是希望透過運動促進連結與團結，而非造成對立。

至於美國自由式滑雪名將赫斯(Hunter Hess)因反對川普政府移民政策，被川普斥「是真正的輸家」，范斯也捍衛總統，稱「你參加奧運不是為了談論政治。因此當選手發表政治言論時，也應預期會遭到反彈。」

谷愛凌已在坡面障礙技巧賽、自由式滑雪女子大跳台奪銀，接下來是20日自由式滑雪女子U型場地技巧賽，力爭本屆冬奧的第三面獎牌。