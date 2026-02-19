我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯針對谷愛凌代表中國隊出賽，發表意見。(美聯社)
副總統范斯針對谷愛凌代表中國隊出賽，發表意見。(美聯社)

滑雪選手谷愛凌本屆冬奧代表中國出賽，贏得了兩枚銀牌，連同2022年北京冬奧的兩金一銀已為中國拿下五枚獎牌，成為史上獲得最多奧運獎牌的女子自由式滑雪選手。美國副總統范斯(JD Vance)卻表示，在美國長大並受教育的運動員應代表美國出賽。

據報導，范斯17日接受福斯新聞(Fox News)訪問時說：「我確實認為一個在美國長大、受惠於我們教育體系及這個國家偉大的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美國參賽。因此我會支持美國運動員，而其中一部分就是那些認同自己是美國人的人。這就是我在本屆奧運支持的對象。」

谷愛凌在舊金山出生、畢業於史丹福大學，父親來自美國，母親則來自中國。她的奧運自介稱她「擁抱多元文化背景」，並且能說流利的英語和中文，曾向時代雜誌(Time)表示代表中國參賽有助於推動中國滑雪運動發展，「美國已經有了代表，我喜歡開闢自己的一片天。」

中國不允許雙重國籍，谷愛凌也拒絕透露自己的國籍。奧委會規定同時擁有兩個或兩個以上國家國籍的人可以代表其中任何一個國家參賽。

范斯在福斯採訪中表示，「我不知道她的身分應該是什麼，我認為這最終需由奧委會決定。我不會假裝自己要介入此事。」

2022年北京冬奧期間，她被問及國籍問題時表示：「我覺得自己既是美國人也是中國人。在美國時我是美國人，在中國時我是中國人。我一直很感謝兩國，因為它們共同塑造了今天的我。」她說並非利用任何一國，而是希望透過運動促進連結與團結，而非造成對立。

至於美國自由式滑雪名將赫斯(Hunter Hess)因反對川普政府移民政策，被川普斥「是真正的輸家」，范斯也捍衛總統，稱「你參加奧運不是為了談論政治。因此當選手發表政治言論時，也應預期會遭到反彈。」

谷愛凌已在坡面障礙技巧賽、自由式滑雪女子大跳台奪銀，接下來是20日自由式滑雪女子U型場地技巧賽，力爭本屆冬奧的第三面獎牌。

世報陪您半世紀

北京冬奧 谷愛凌 奧運

上一則

川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

下一則

與習近平談對台軍售 川普恐創下「危險先例」

延伸閱讀

陸軍高級顧問被開除 國防部權力鬥爭加劇

陸軍高級顧問被開除 國防部權力鬥爭加劇
伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線
慕尼黑會議 美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

慕尼黑會議 美歐同聲：歐洲軍事應自立自強
范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕後刪除 幕僚：誤發

范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕後刪除 幕僚：誤發

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜