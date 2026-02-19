傳美軍最快周末攻打伊朗 川普尚未做出最後決定

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
增援中東的福特號航母打擊群，已抵達戰略位置，隨時待命打擊伊朗。圖為福特號飛行甲板上的各式戰機。(國防部發布)
增援中東的福特號航母打擊群，已抵達戰略位置，隨時待命打擊伊朗。圖為福特號飛行甲板上的各式戰機。(國防部發布)

有線電視新聞網(CNN)18日晚間報導，美軍最快本周末就可攻打伊朗，但川普總統還沒做出最後決定。華爾街日報則報導，美國正往中東派遣大批戰鬥機與支援飛機，這是2003年入侵伊拉克以來，美國在中東地區規模最大的空中武力集結，但目前無法確定川普最後是否下令攻擊，即使川普下令開戰，美國目標是要阻止伊朗已遭受重挫的核武計畫、摧毀飛彈力量，還是要直接推翻伊朗政權，現在也不明朗。

根據航班追蹤數據以及美國官員透露，過去幾天當中，美國持續把尖端的F-35戰鬥機、F-22戰鬥機派到中東，搭載攻擊機與電子戰飛機的第二艘航空母艦正在駛向中東，對於協調大規模空中作戰至關重要的空中指揮機相繼抵達。關鍵防空系統則在最近幾周完成部署。

官員說，這些火力將讓美國有能力對伊朗進行維持數周的空戰，不是像2025年6月對伊朗三個核設施發動只有一次打擊的「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)。

白宮已知美軍最快周末就可攻打伊朗，但川普私下仍就攻擊的好處和壞處徵詢顧問的意見，周末前是否會做出決定並不清楚。

美伊兩國談判代表本周在日內瓦針對伊朗鈾濃縮活動進行談判，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，談判只有極小進展，雙方對某些問題仍有嚴重歧見。她說，未來幾周伊朗將對美國提供更詳細的提議。

美國官員透露，川普已經聽取數次軍事簡報，若選擇發動攻擊，方案將是對伊朗政權與伊朗在中東地區代理人做出最大程度的破壞。

攻擊計畫雖然準備就緒，但川普尚未決定是否發出最終命令。川普18日在戰情室舉行另一場與國安團隊的會議。

伊朗在一場持續性的行動中仍握有一些籌碼，包括規模依然可觀的飛彈庫存，可用來打擊該地區的美軍基地及其盟友；以及可能試圖封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的軍事力量，而該海峽是油輪運輸的重要航道。

鑑於種種不確定性，一些退役軍官表示，透過外交協議解決問題或許比開戰更為可取。

退役三星空軍上將德普杜拉（David Deptula） 表示：「坦白說，這件事最好的結果，可能是大幅增加的部署兵力足以成為一個明確信號，顯示川普並非在武力使用上虛張聲勢，」從而促使伊朗領導人達成協議。德普杜拉曾在 1991年對伊拉克發動的「沙漠風暴」行動中扮演重要角色。

伊朗 川普 白宮

