我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

喜萊莉批川普：移民政策「走過頭了」 造成混亂與不安

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
前國務卿喜萊莉．柯林頓（右二）15日在慕尼黑安全會議上批評川普政府的移民政策「過頭了」。照片為芬蘭前總理馬琳（左）與喜萊莉合影自拍。（美聯社）
前國務卿喜萊莉．柯林頓（右二）15日在慕尼黑安全會議上批評川普政府的移民政策「過頭了」。照片為芬蘭前總理馬琳（左）與喜萊莉合影自拍。（美聯社）

前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)14日成為慕尼黑安全會議的焦點人物，她在一項座談會上語驚四座地嚴厲譴責川普總統的移民政策「走過頭了」。她甚至與支持川普的捷克副總理馬欽卡(Peter Macinka)激烈爭執，馬欽卡嘲諷地說她是「真的不喜歡他(川普)。」

喜萊莉14日參加慕尼黑安全會議場邊座談會「西方與西方的分裂-還留有的共同價值」。她言詞鋒利，強力抨擊川普的移民政策。她表示，移民政策是一個需要政策性辯論的議題，但是「它現在走過頭了，造成混亂與不安，必須以人道方式來修補，改善邊境安全，停止迫害與殺戮人們，並強化家庭結構，因為這是文化的基石。」她表示，她在2016年競選總統時就主張在邊境設實體障礙，但是反對大規模的擴張邊境圍牆。喜來莉也表示，她支持前總統歐巴馬的政策：驅逐暴力罪犯，但是同時縮小移民掃蕩行動的規模。

喜萊莉之前就曾大肆抨擊川普總統的移民政策。2018 年她在X平台上指出，川普的驅逐政策如今已成為美國政府的官方政策，一個移民國家竟將孩童與家人強行分離，實是一大恥辱。

她去年也表示，不論是合法或非法移民，都對美國經濟貢獻良多，因為增加了美國的勞動力。她說：「美國經濟之所以能與世界其他先進國家並駕齊驅，原因之一是擁有大量的移民，不論是合法或未具身分的。」

喜萊莉在座談會上嚴詞批評川普總統，甚至引來在座的另一位賓客馬欽卡的嘲諷。馬欽卡對喜萊莉說道，「我發現你是真的不喜歡他。」喜萊莉回答，「你說的對。我不僅是不喜歡他，我也不喜歡他對美國與世界的所做所為。如果你認為他的作為有帶來任何好處，你應該再仔細看看。」

馬欽卡為川普辯護。他表示，他認為川普總統在美國的作為，是對之前一些政策的反應，這些政策有些過頭了。喜來利打斷他的話，要他舉例說明。

馬欽卡以美國近年來盛行的覺醒文化、性別理論與取消文化為例。喜萊莉立刻反唇相譏，看來他是反對「女權」。

馬欽卡則回擊表示，他看得出來他令喜萊莉「感到緊張」。

世報陪您半世紀

川普 非法移民 喜萊莉

上一則

美、伊朗17日第2輪談判 美將施壓降低石油出口中 恐打亂4月川習會

下一則

國務院叫停公共圖書館代辦護照 鄉村居民受影響

延伸閱讀

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾
從加勒比海追到印度洋 五角大廈：美軍登上受制裁油輪

從加勒比海追到印度洋 五角大廈：美軍登上受制裁油輪
民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對
歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差