喜萊莉批川普：移民政策「走過頭了」 造成混亂與不安

前國務卿喜萊莉．柯林頓（右二）15日在慕尼黑安全會議上批評川普政府的移民政策「過頭了」。照片為芬蘭前總理馬琳（左）與喜萊莉合影自拍。（美聯社）

前國務卿喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)14日成為慕尼黑安全會議的焦點人物，她在一項座談會上語驚四座地嚴厲譴責川普 總統的移民政策「走過頭了」。她甚至與支持川普的捷克副總理馬欽卡(Peter Macinka)激烈爭執，馬欽卡嘲諷地說她是「真的不喜歡他(川普)。」

喜萊莉14日參加慕尼黑安全會議場邊座談會「西方與西方的分裂-還留有的共同價值」。她言詞鋒利，強力抨擊川普的移民政策。她表示，移民政策是一個需要政策性辯論的議題，但是「它現在走過頭了，造成混亂與不安，必須以人道方式來修補，改善邊境安全，停止迫害與殺戮人們，並強化家庭結構，因為這是文化的基石。」她表示，她在2016年競選總統時就主張在邊境設實體障礙，但是反對大規模的擴張邊境圍牆。喜來莉也表示，她支持前總統歐巴馬的政策：驅逐暴力罪犯，但是同時縮小移民掃蕩行動的規模。

喜萊莉之前就曾大肆抨擊川普總統的移民政策。2018 年她在X平台上指出，川普的驅逐政策如今已成為美國政府的官方政策，一個移民國家竟將孩童與家人強行分離，實是一大恥辱。

她去年也表示，不論是合法或非法移民 ，都對美國經濟貢獻良多，因為增加了美國的勞動力。她說：「美國經濟之所以能與世界其他先進國家並駕齊驅，原因之一是擁有大量的移民，不論是合法或未具身分的。」

喜萊莉在座談會上嚴詞批評川普總統，甚至引來在座的另一位賓客馬欽卡的嘲諷。馬欽卡對喜萊莉說道，「我發現你是真的不喜歡他。」喜萊莉回答，「你說的對。我不僅是不喜歡他，我也不喜歡他對美國與世界的所做所為。如果你認為他的作為有帶來任何好處，你應該再仔細看看。」

馬欽卡為川普辯護。他表示，他認為川普總統在美國的作為，是對之前一些政策的反應，這些政策有些過頭了。喜來利打斷他的話，要他舉例說明。

馬欽卡以美國近年來盛行的覺醒文化、性別理論與取消文化為例。喜萊莉立刻反唇相譏，看來他是反對「女權」。

馬欽卡則回擊表示，他看得出來他令喜萊莉「感到緊張」。