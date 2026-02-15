歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

我的頻道

中央社／華盛頓14日電
前總統歐巴馬14日譴責移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州的行動，但他也表示，從各大社區的反擊行動中看到了希望。圖為NBA在1月26日的比賽中，有觀眾舉起反對ICE的標語。（美聯社）
前總統歐巴馬（Barack Obama）14日譴責移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州的行動，把ICE探員的行徑比擬為「獨裁政體」中才會出現的作為。

綜合法新社和有線電視新聞網（CNN）報導，ICE探員在內的數千名執法人員多周來所執行的大規模突襲和逮捕行動，已於本星期結束。川普政府稱這是針對罪犯的打擊任務。

歐巴馬上個月就曾批評ICE的行動不合法，但在14日播出的左翼政治評論家柯恩（Brian Tyler Cohen）專訪中，他進一步指出，「聯邦政府探員這種肆意妄為的行為，既危險且讓人極度關切」。

歐巴馬表示，聯邦執法人員的行徑，包括開槍造成古德（Renee Good）與普雷蒂（Alex Pretti）身亡的事件，是「過去我們在威權國家與獨裁政體中才會見到的」。

古德和普雷蒂都是明尼蘇達州居民，兩人先後殞命引發全美譁然，對川普政府移民掃蕩政策造成不小壓力。

然而，歐巴馬這位美國第一位也是目前唯一的非裔總統說，他從各大社區的反擊行動中看到了希望。

針對許多明尼蘇達州民眾採取公民不服從的策略，包括用哨子、汽車喇叭和呼喊聲提醒社區注意移民局人員的出沒，並錄下與移民局人員的接觸過程；歐巴馬說，這些「並不是隨隨便便的行動，而是有系統、有組織的公民行動。他們站出來說，『這不是我們相信的美國』，我們將以真相、攝影機和和平抗議進行反制」。

歐巴馬說：「普通人在零下低溫中展現這英勇且持續的行動，才是真正帶來希望的原因。」

「只要有這些人站出來，我相信我們就能走過一切。」

川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）12日宣布，明尼蘇達州這場激進的移民執行行動已經結束。

這場涵蓋多元議題的Podcast訪談，是歐巴馬在川普日前在社群媒體上傳一個把他與前第一夫人蜜雪兒（Michelle）肖像惡搞成叢林猴子的影片之後，所接受的第一場訪談。川普隨後已刪除這段爭議影片。

柯恩在提及這段影片時，針對美國該如何扭轉文明對話衰退的局面，詢問歐巴馬的看法。

歐巴馬並沒有直接回應川普的貼文，但表示，「網路和電視現在有一種丑角秀的現象」，說過去人們認為有必要保有「基本禮節、體面與尊重」，如今似乎「完全不覺得這樣做有什麼可恥的地方」。

歐巴馬 川普 移民

