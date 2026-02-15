控委內瑞拉男襲擊才開槍 又1件ICE涉不實陳述反遭調查

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
ICE人員疑似作出不實證詞的情況，從去年便有前例。(美聯社)
ICE人員疑似作出不實證詞的情況，從去年便有前例。(美聯社)

1月14日深夜，兩名移民暨海關執法局(ICE)探員在明尼蘇達州聲稱被兩名委內瑞拉男子襲擊，因而開槍擊中其中一人的大腿。聯邦法官13日駁回了該案兩名委內瑞拉男子的重罪攻擊指控，因執法人員的證詞與現場影片不符，兩名執法人員現在反而遭受調查，這也是最新一樁ICE人員陳述情況悖離影片或證人的最新案例。

美聯社報導，該案ICE人員聲稱兩名委內瑞拉男子持掃帚柄和雪鏟毆打一名執法人員，他便以手槍開火擊中其中一人索薩-塞利斯(Julio Cesar Sosa-Celis)的大腿。當時國土安全部長諾姆(Kristi Noem)表示這名探員遭到索薩-塞利斯等人「伏擊」，因此開槍自衛，「昨晚在明尼阿波利斯看到的是一起針對聯邦執法人員的謀殺未遂案。」

一些疑點在1月21日的法庭聽證會上顯露出來，執法人員描述槍擊事件發生時的證詞，與被告、三名目擊者的證詞有顯著差異，現有影片證據也不支持所謂被掃帚和雪鏟攻擊的說法，最後檢方要求撤銷這些案件。聯邦法官13日駁回指控後幾小時，當局便對兩名探員啟動調查。

而這種ICE人員疑似作出不實證詞的情況，從去年便有前例。2025年10月14日芝加哥女子馬丁內茲(Marimar Martinez)被控開車撞向邊境巡邏隊警官、被稱為「恐怖分子」，結果後來有影片顯示是一名探員先衝撞她的皮卡，之後似乎還發訊息炫耀自己的槍法，馬丁內茲受到的指控後來被撤銷。

2025年9月12日，ICE探員攔查墨西哥公民岡薩雷斯(Silverio Villegas-Gonzalez)時聲稱感到生命受威脅，因而開槍擊斃他，結果密錄器影片顯示該探員事後四處走動、稱自己傷勢「沒什麼大礙」。

今年在明尼阿波利斯的兩起致命槍擊亦是如此。1月7日，古德(Renee Nicole Good)據稱試圖開車衝撞ICE人員，結果被開槍擊斃，但旁觀者從不同角度拍攝的影片挑戰了政府的說法，古德似乎只是想繞過執法人員開車離去。1月24日，國土安全部稱普雷蒂(Alex Pretti)持手槍接近警員，繳械時「激烈反抗」、警員感到受威脅，因而被開槍擊斃，調查人員收集的六段旁觀影片均未顯示普雷蒂揮舞槍枝，手上拿的其實是手機。

