民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

調查發現，63%受訪者反對川普處理邊境安全與移民問題的方式。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)與SurveyMonkey合作進行的「NBC新聞決策台民調」(NBC News Decision Desk Poll)顯示，聯邦移民 執法人員1月在明尼蘇達州明尼亞波利斯市槍殺兩名美國公民後，川普 總統原本被視為強項的移民與邊境安全議題支持率明顯下滑。

調查發現，63%受訪者反對川普處理邊境安全與移民問題的方式，其中49%表達強烈反對的態度，相較之下，此數據在去年夏天為38%，今年4月則為34%。

川普整體施政支持率為39%，與其在移民議題上的支持率相當。

此次民調於1月27日至2月6日進行，透過線上訪問2萬1995名成人，誤差區間正負2.4個百分點。

數據顯示，明州男子普雷蒂(Alex Pretti)與蕾妮‧古德(Renee Good)遭ICE 執法人員槍擊身亡的事件，成為輿論轉向的關鍵。

NBC新聞決策台資深選舉分析師特魯斯勒(Marc Trussler)指出：「在勝負只差毫釐的選戰中，尤其是在搖擺州，獨立選民是非常關鍵的群體，看到他們在總統的關鍵優先事項上出現如此龐大的轉變，確實是個警訊。」

此次民調顯示，自稱獨立選民的受訪者中，強烈反對川普移民政策的比例自去年8月以來上升15個百分點。

民調詢問受訪者對移民與海關執法局(ICE)的看法，結果43%的人主張改革、29%認為應徹底廢除，另有29%支持維持現狀。

此外，66%的受訪者不認同ICE的執法方式，67%認為ICE與聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員的執法手段太超過；即便在共和黨內部，也有24%的共和黨受訪者主張改革、5%的人支持廢除ICE。

ICE與CBP的執法策略招致廣泛質疑，63%受訪者反對聯邦移民人員執勤期間佩戴面罩，其中49%的人對此強烈反對。

87%的受訪者認為，聯邦官員不應因移民執法中的違法行為而享有起訴豁免權；另外，58%的人不認同「守法公民不用怕移民執法人員」的說法。

受訪者對川普移民政策的看法分歧，約66%的受訪者支持為無證移民提供取得公民身分的途徑，但有約33%的人主張遣返；共和黨內部的看法也出現分歧，僅18%的MAGA支持者認同歸化公民的途徑。