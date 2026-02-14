諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

華爾街日報報導，國土安全部 長諾姆(Kristi Noem)與首席顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)各有家庭卻維持多年婚外情，兩人領導下的國土安全部經常雜亂無章；川普 對於諾姆與李萬度斯基的婚外情感到「不舒服」，也曾在國土安全部出狀況時考慮開除兩人，但到目前為止並未動手。

諾姆與李萬度斯基的地下情在政壇流傳已久，當事人多次否認傳聞。報導引述國土安全部內部人士指出，諾姆與李萬度斯基的親密關係讓川普與白宮高層幕僚都感到不舒服，讓李萬度斯基出任諾姆幕僚長的提議更被川普拒絕，拒絕原因是兩人緋聞已經鬧得沸沸揚揚。官員透露，川普常常提到這段緋聞。

八卦媒體去年拍到李萬度斯基經常往返於自己公寓與對街的諾姆住處之間，消息傳出後諾姆便搬到海岸防衛隊(US Coast Guard)位於華府西南區的司令官邸。國土安全部發言人則說，諾姆搬入官邸是基於安全原因，而且有付租金。

海岸防衛隊一名飛行員遭到李萬度斯基開除，原因是諾姆公務出差時因為維修問題更換飛機，但機組人員沒有把諾姆遺落在機上的心愛毯子帶到更換後的座機。飛行員遭開除後被告知自行搭商業班機回家，但後來卻又恢復原職，因為諾姆一行人回程時沒人會開飛機。

李萬度斯基的頭銜是特殊政府雇員(special government employee)，依規定每年工作上限130天。不過，他以各種創意手段在進入國土安全部時避免登記時間，例如搭乘部長座車進入國土安全部，如此一來就不必在大門接受證件檢查。

多名消息人士說，李萬度斯基其實與諾姆在海岸防衛隊司令官邸同居，經常一起過夜。

諾姆的丈夫萊恩．諾姆(Bryon Noem)在南達科他州從事農作物保險，李萬度斯基的妻子艾莉森(Alison)第一任丈夫在911恐襲事件遇難，與四個孩子住在新罕布夏州 。