我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

多名學者出現在艾普斯坦檔案裡 多所大學形象重創

記者顏伶如／綜合報導
紐約巴德學院校長波斯坦曾有造訪艾普斯坦小島的計畫。(美聯社)
紐約巴德學院校長波斯坦曾有造訪艾普斯坦小島的計畫。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)13日報導，某些學術界、教育界人士出現在最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案裡，讓多所大學頓時陷入形象受損的名聲危機，校方急著跟艾普斯坦撇清關係。

電郵紀錄顯示，洛杉磯加大(UCLA)神經學兼職副教授特拉莫(Mark Tramo)主持的「音樂與大腦科學研究所」(Institute for Music and Brain Science)曾獲艾普斯坦慈善機構「感恩美國有限公司」(Gratitude America)捐款10萬元。艾普斯坦詢問特拉莫是否會觀察課堂上哪些女學生長得漂亮，特拉莫回覆揶揄艾普斯坦「太惡劣了」；特拉莫數度在電郵中表達想跟艾普斯坦「聚一聚」。

洛杉磯加大6000多名學生連署要求學校開除特拉莫，學校官方網站12日已經找不到特拉莫的資料。

內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、88歲零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)列名艾普斯坦檔案且被國會議員點名可能涉嫌犯罪，俄亥俄州立大學(Ohio State University)的醫療中心是以威斯納命名，醫療中心醫學教授兼婦產醫生蘭登(Mark Landon)在2000年代初期曾獲艾普斯坦捐款數千元。

蘭登透過學生發聲明說，不曾為艾普斯坦或艾普斯坦任何受害者提供醫療，從2001年到2005年之間的生物科技研究計畫，薪酬是來自紐約策略集團(New York Strategy Group)顧問職務，「我對任何犯罪活動毫無所悉，這些行為令人不齒，為艾普斯坦受害者感到難過」。

紐約巴德學院(Bard College)校長波斯坦(Leon Botstein)直到2017年都跟艾普斯坦有聯絡，兩人一同購買昂貴手表。電郵紀錄顯示，直到2012年，波斯坦都有造訪艾普斯坦小島的計畫。

巴德學院發表聲明說，波斯坦是為了學校募款而跟艾普斯坦互動。特別是藝術計畫。

專門處理危機溝通的公關顧問米勒(Nathan Miller)說，目前多所大學面臨處境是多年累積的結果，其中帶有政治色彩，人們透過大批公布檔案窺視以往根本看不到的世界，不管是網紅或主流媒體記者都能根據第一手資料報導案情，風暴愈演愈烈，與檔案沾上關係的人無一倖免。

已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）
已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

世報陪您半世紀

艾普斯坦 洛杉磯加大 俄亥俄州

上一則

諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

下一則

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

延伸閱讀

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機
名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭
與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職

與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職
淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返