川普政府廢除溫室氣體「危害認定」、取消車輛排廢標準

川普總統12日宣布撤銷「危害認定」，此係2009年限制溫室氣體排放法規基礎、具里程碑意義的科學結論，現被白宫稱為「巨大的鬆綁」。(歐新社)

川普 政府12日宣布撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的一項科學結論──「危害認定」(Endangerment Finding)，同時取消聯邦汽車及卡車廢氣排放標準，外界批評為川普政府在氣候變遷 政策的最大倒退。

2009年時任歐巴馬 政府發表聲明，提出認定二氧化碳等六種溫室氣體威脅公眾健康與福祉的科學結論。這個「危害認定」也成為了「清潔空氣法」(Clean Air Act )下，幾乎限制所有機動車輛、發電廠等溫室氣體排放法規的法律基礎。

然而綜合美聯社、路透等報導，川普總統12日在聯邦環保署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin) 及白宮預算管理辦公室(OMB)主任沃特(Russ Vought)陪同下，在白宮宣布撤銷「危害認定」。

川普一向稱氣候變遷是騙局，他宣布「終止所謂的『危害認定』，這項歐巴馬時代的災難性政策嚴重損害了美國汽車產業，推高美國消費者的購車成本」。

川普聲稱所謂「認定」，沒有事實及法律依據，將之撤銷是美國史上規模最大的放鬆管制行動。

去年獲川普任命為EPA署長的李修頓曾是共和黨國會議員，他同時宣布廢除汽車排放標準。他批評前朝民主黨政府以應對氣候變遷為名，不惜讓國家破產，這項「危害認定」扼殺了包括美國汽車工業在內的美國多個經濟行業，廢除車輛排放標準後可為美國納稅人節省1.3兆元。

廢除「危害認定」不僅為汽車排放鬆綁，還可能為放寬發電廠等設施的固定來源氣體排放開啟大門，被視為石化產業多年來要求放寬制排放管制的一大勝利。煤炭產業也同樣叫好，說有助避免老舊燃煤電廠被迫停產。

前總統歐巴馬在X發文猛烈抨擊川普的舉措，指一切都是為了讓化石燃料行業賺取更多利潤，又說沒有「危害認定」，國民將更不安全、更不健康，也更無力應對氣候變遷。

包括自然資源保護委員會(NRDC)、地球正義組織(Earthjustice)等多個環保組織批評，儘管EPA聲稱廢除汽車排放標準，但最終將使民眾付出更多代價。它們表明將在法庭挑戰這項政策逆轉，這可能引發一場曠日持久法律戰，最終甚至上訴至最高法院。