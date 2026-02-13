川普簽行政命令 要五角大廈採購煤電

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
川普總統11日簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議。(美聯社)
川普總統11日簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議。(美聯社)

川普總統11日簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議，透過聯邦政府最大能源消費部門的採購力，為長期低迷的煤炭產業創造需求。這是川普重返白宮後推動「美麗、乾淨的煤」復興的最新行動。

川普在與煤礦業者及礦工同台的白宮簽署儀式上表示：「我們將透過軍方大量購煤電」，並稱「祝你們好運，賺很多錢」。

這道行政命令要求國防部與官方選定的燃煤電廠簽訂購電協議，該命令還責成能源部撥款1.75億美元，用於升級肯塔基、北卡羅來納、俄亥俄、維吉尼亞及西維吉尼亞州的燃煤電廠，以延長商業運轉年限並提升發電效率。美國燃煤電廠平均服役44年，且非計畫性停機率高於天然氣與核能設施。

川普援引冷戰時期法律，以國家安全為由介入市場；川普政府的理由是煤電在極端氣候下展現韌性。根據能源顧問公司Wood Mackenzie，近期冬季風暴期間，燃煤發電量約31億度，較前一周大增30%。

川普也在這場白宮活動上說，政府已和南韓、日本、印度和其他國家達成「歷史性」的貿易協議，藉此「大幅」提振美國的煤炭出口，「我們如今正把煤炭銷往全世界」。

美國最大民營煤企Peabody Energy股價12日早盤漲逾5%。其他煤炭公司的股價也都走揚。

然而，煤炭產業面臨長期結構性挑戰。官方數據顯示，2023年燃煤發電占全美發電量的16%，遠低於2001年的51%。天然氣與再生能源價格更具競爭力，使煤電長期承壓，目前產業存量約為2600兆英制熱量單位，而國防部2024年能源消費約0.6千兆英熱單位。

川普一直以來都鼓吹振興煤炭產業，但成效有限。自他第一任期以來，煤礦就業人數已減少逾五分之一，下探至不到4萬人。燃煤發電產業則雇用約6萬人，不到天然氣或風力發電從業人數的一半，也僅為光電從業人數的六分之一。

彭博專欄作家丹寧(Liam Denning)撰文表示，此舉確實可讓一些本可能關閉的老舊煤電廠得以續命，但別把暫時的喘息誤認為復興。

川普此舉也引發法律挑戰。科羅拉多州一座電廠的業主指控行政命令違憲，多州政府與環保團體已提起訴訟。智庫Union of Concerned Scientists批評，強制使用愈來愈不可靠且不具經濟效益的燃煤發電廠，將增加停電風險並推高電價，直言「煤炭是迅速凋零的過往遺緒，非未來解方」。

川普 西維吉尼亞州 白宮

台海若開戰 彭博推估：全球經濟損失首年逾10兆美元

川普政府撤銷溫室氣體「危害認定」 衝擊電動車市場

