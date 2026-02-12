美傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link 網通廠轉單沒了？

美國川普政府據傳已擱置多項對中技術限制措施，似乎是為了4月川習會鋪路。（路透）

在美中兩國元首4月會晤前夕，川普 政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業，以及向美國資料中心出售中國設備。

路透引述四名匿名知情人士報導，美國還暫停了擬議中的對TP-Link路由器、中國聯通和中國移動的美國網路事業部門的銷售禁令，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美銷售的措施。

知情人士表示，這些決定先前並未被報導過，也是去年10月美中達成貿易休戰協議後，川普政府為收斂可能激怒北京行動所採取的最新舉措。

美國商務部 為其行動辯護並表示，該部正積極利用其權力「因應外國技術帶來的國安風險，我們將繼續這麼做」。

中國駐美大使館則表示，北京反對「將貿易和技術問題政治化」，同時歡迎美中合作，讓2026年成為「兩國邁向相互尊重、和平共處以及雙贏合作的一年」。

TP-Link在聲明強調，該公司是一家獨立的美國公司，「擁有美國管理的軟體、美國托管的數據，並符合美國行業標準的安全措施」，「任何暗示我們受控於外國或構成國安風險的說法都是絕對錯誤」。

白宮 、中國電信、中國移動和中國聯通則都未回應置評請求。川普計劃4月訪問北京，並已要求中國國家主席習近平今年稍晚訪問美國。