我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛進入接班內定階段

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

蓋洛普才公布川普民調探低點 近90年支持度調查宣布不做了

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

川普總統向來密切關注自己的民調，並公開砲轟報導不利數字的媒體。民調機構蓋洛普（Gallup）發言人證實，該公司將停止進行已有將近90年歷史的總統支持度追蹤，並強調這項決定「完全是基於蓋洛普的研究目標與優先順序」。

衛報報導，蓋洛普11日表示，將停止測量個別政治人物支持度，讓這項作業在歷經88年後畫下句點。該公司指出，此舉「反映出蓋洛普在公共研究與思想領導力重點上的轉變」。

蓋洛普發言人對多家媒體表示：「我們的承諾，持續就影響人們生活的各項議題與處境，進行長期且方法論嚴謹的研究。」並補充說：「相關工作仍將透過『蓋洛普民調社會系列』、『蓋洛普季度商業評論』、『世界民調』，以及我們在美國與全球的研究計畫持續進行。」

國會山報詢問蓋洛普，在做出這項決定前，白宮或現任川普政府方面是否曾有所表示。發言人則回應：「這是一項策略性轉變，完全基於蓋洛普的研究目標與優先順序。」

在衡量美國民眾對總統施政表現的看法上，自前總統杜魯門任內沿用至今的「蓋洛普總統支持度」調查，一直是最常被引用的指標之一。相關民調數據也成為美國歷史的縮影，其中包括九一一恐怖攻擊後，布希總統支持度一度高達90%。至於川普，他在第二任期的支持度於12月下滑至36%，是蓋洛普有紀錄以來的最低水準之一。

民調 川普 白宮

上一則

只因不爽？川普曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率拉到39%

延伸閱讀

只因不爽？川普曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率拉到39%

只因不爽？川普曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率拉到39%
共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義
川普遭打臉 文件曝20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

川普遭打臉 文件曝20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」
共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普

共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃