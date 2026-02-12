艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

司法部長邦迪(Pam Bondi)11日在國會眾院司法委員會作證，針對司法部處理淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件的檔案爭議，以及是否濫用司法權力配合川普總統打擊政治對手等質疑，與民主黨議員激烈交鋒；她同時也與肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)針鋒相對，場面數度失控。

政治新聞網站Politico報導，這場聽證會一開始，氣氛便相當緊張。在一次又一次的交鋒中，當民主黨議員質疑邦迪的決定時，她頻頻拋出尖銳的辱罵，例如稱委員會資深民主黨人拉斯金（Jamie Raskin）「過氣的失敗律師」，並一再將司法部描繪成遭到民主黨人及反川普者不公平的抹黑。

民主黨議員批評司法部1月應國會要求公布數百萬頁艾普斯坦案文件時，未依法完整遮蔽被害人姓名與身分資料，卻保護部分與艾普斯坦往來人士的資料。

國會山莊報報導，艾普斯坦案件的11名被害者到場旁聽，民主黨眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)向她們詢問，還沒機會與司法部人士接觸的人請舉手，結果11人全部舉手。 

賈亞帕爾要求邦迪「現在轉過身去，為司法部讓她們承受的一切道歉」，強調「這與前任司法部長無關，而是攸關妳是否該為司法部造成的傷害負責」。

司法部長邦迪（右一）11日出席司法監督委員會的艾普斯坦案聽證，11名艾案受害者(...
司法部長邦迪（右一）11日出席司法監督委員會的艾普斯坦案聽證，11名艾案受害者(舉手者)也出席，邦迪原本拒絕回頭向她們致歉，稍後才又改口。（美聯社）

邦迪原拒轉身向出席11被害者道歉 後改口致歉

邦迪拒絕轉身道歉，回應說她不會「為這種作秀淌渾水」，接著低聲咕噥「不專業」，雙方隨後互相叫囂。

只見場面失控，邦迪改口說道：「對任何被害人所經歷的一切，我深感抱歉，尤其是因為那個惡魔而遭受的傷害。」

邦迪強調，所有犯罪指控都會被嚴正以待與調查，但她同時為司法部辯護，稱川普政府已公布逾300萬頁文件，並指川普「是美國歷史上最透明的總統」。

馬西質疑公布的文件刪節不符合法律規定，指有些檔案未遮蔽被害人姓名，卻將零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)等權貴人士的姓名塗黑。馬西質問：「誰該負責？」

邦迪抨擊馬西是「失敗的政客」、「偽君子」、罹患「反川錯亂症候群」(Trump Derangement Syndrome)，並表示「威斯納的名字會在40分鐘內補回去」。

華盛頓郵報報導，司法部官員先前表示，目前公布的檔案不包含足以起訴更多涉案人士的資料。

馬西回嗆，此事「比水門案(Watergate)還嚴重」，指責這場隱瞞行動持續數十年。

邦迪在聽證會上多次強調司法部正推動川普第二任期的優先事項，並稱「美國從未見過如此協調一致的司法部門反對總統政府」，重申司法部已回歸核心使命，打擊暴力犯罪、維護法治。

司法委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)感嘆，「一年的時間變化真大」，肯定邦迪的表現。

