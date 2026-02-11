美就業數據恐下滑 納瓦羅：因大規模遣返 哈塞特：不必恐慌

政府預計今天公布就業報告，白宮經濟顧問納瓦羅預告，因為大量遣返非法移民的關係，就業數據會偏低，似先降低市場預期。（美聯社）

白宮 官員近期積極為11日公布的最新就業報告鋪路，試圖在數據出爐前降低外界期待。白宮強調，即使就業成長放緩，美國經濟基本面依然穩健，招聘數字下滑並不代表經濟轉弱，而是反映移民政策與生產力結構的變化。

紐約時報報導，勞工統計局預計11日公布1月就業數據，並同步修正過去一年的就業統計數字。

分析師預期，報告將暴露勞動市場動能減弱，呼應私人企業的指標，包括招聘表現平淡、裁員略增，以及新增職缺停滯。

經濟學者普遍認為，1月新增就業人數約6萬9000個。

白宮貿易與製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)於10日接受「福斯商業新聞網」(Fox Business Network)「與瑪莉亞早晨有約」(Mornings with Maria)節目訪問時表示，外界必須調整對每月就業數字的認知，「我們必須大幅下調對每月就業人數的預期」。

納瓦羅指出，川普 政府推動的大規模遣返政策，顯著改變勞動市場的結構，減少維持就業穩定所需的新職缺數量。

他說，拜登政府讓200萬非法移民 大量湧入期間，每月必須創造約20萬個工作才能維持「穩定狀態」，而且工作都給非法移民，美國人只能領失業福利。如今情況已截然不同，「現在每月5萬個工作，正是我們需要的」。

針對外界質疑就業數據難看，納瓦羅強調自己「並不預期是一個疲軟的數字」，並補充說：「未來如果看到低於10萬的數字，我們不會慌張，那正是穩定的狀態」。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席哈塞特（Kevin Hassett）的看法與納瓦羅一致，他接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時表示，非法移民離境導致勞工人數減少，加上人工智慧(AI)提升生產力，自然壓低招聘需求。

哈塞特指出，「你們應該預期就業人數略少，但這仍與目前強勁的國內生產毛額(GDP)成長相符。」

哈塞特提醒，不該因為連續偏低的就業數字而恐慌，因為人口成長放緩、生產力卻快速上升，「這是不尋常的情況」。

紐時分析，對川普總統而言，就業數據向來敏感；慘淡的就業報告可能影響他一貫的經濟政績論述，更難說服選民景氣好轉，這也凸顯白宮官員為何在就業報告公布前，積極上節目為數據期待「降溫」的政治考量。