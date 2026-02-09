美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引

我的頻道

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
美國與伊朗最近因伊朗核計畫問題對立情勢升高，美國海事局就商船通行荷莫茲海峽（圖為空拍畫面）發布最新指引。（路透）
美國與伊朗最近因伊朗核計畫問題對立情勢升高，美國海事局今天就商船通行荷莫茲海峽發布最新指引，建議懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗領海，同時避免與伊朗部隊衝突。

路透社報導，作為中東石油供應要道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部分位於伊朗領海之內，伊朗過去曾威脅封鎖此一海域，並曾以涉嫌走私為由，扣押行經當地的商船與油輪。

美國海事局（U.S. Maritime Administration）在新發布的指引建議，「懸掛美國國旗的商船通行此水域時，在不影響航行安全前提下，應盡可能遠離伊朗領海。」

「船隻在荷莫茲海峽向東航行時，建議盡量靠近阿曼領海。」

指引中同時表示：「如果伊朗部隊登上懸掛美國國旗的商船，船員不應以武力方式抵抗登船人員。」

伊朗最高外交官員6日表示，由阿曼斡旋的美伊核談判已有好的開始並將持續。外界擔心談判破裂恐使中東更接近戰爭，上述說法有助緩解外界疑慮。

伊朗與西方在核計畫議題爭執己久，儘管雙方都表達有意重啟外交協商，美國亦希望談判能涵蓋伊朗的彈道飛彈、對區域武裝組織的支持，以及人權問題。

美國總統川普6日進一步對伊朗施壓，簽署行政命令實現日前威脅，任何「直接或間接」向伊朗採購商品的國家，其商品進口時將課徵25%關稅。

伊朗 石油 東航

