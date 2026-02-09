我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

艾普斯坦案國會將取證 共犯麥斯威爾拒回答問題

中央社／華盛頓8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故性犯罪者艾普斯坦（左）的共犯麥斯威爾（右）9日將接受國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。（路透）
已故性犯罪者艾普斯坦（左）的共犯麥斯威爾（右）9日將接受國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。（路透）

已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。

法新社報導，麥斯威爾因招募少女給名譽掃地的金融家艾普斯坦而被判處20年有期徒刑，她將透過視訊連線在獄中接受聯邦眾院監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight and Government Reform）的質詢。

川普政府近期釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。

眾院監督暨政府改革委員會正在調查艾普斯坦與權貴的關係，以及關於他犯罪資訊的處理方式。

然而，路透報導，根據眾議員康納（Ro Khanna）致眾院監督暨政府改革委員會主席柯默（James Comer）的信函，麥斯威爾計畫行使憲法第5修正案賦予的免於自證己罪特權，並拒絕回答所有實質性問題。

艾普斯坦2008年因勸誘未成年者賣淫而被定罪。他與全球富豪權貴之間的廣泛聯繫，尤其是在他2009年獲釋後，已成為全球政壇極具爭議的話題。

2019年，艾普斯坦在等待未成年人性販運罪的審判期間死於獄中，死因遭裁定為自殺。

麥斯威爾的律師已敦促國會給予她法律豁免權，以便她在取證中作證，但遭到國會議員拒絕。她的辯護團隊表示，在無法獲得豁免的情況下，麥斯威爾將行使第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。她的律師團在一封信中說：「在這些情況下繼續進行程序，除了純粹的政治作秀之外，沒有其他目的。」

艾普斯坦 眾院 眾議員

上一則

財長貝森特批中國投機者攪局金市 稱道瓊破5萬點是川普經濟學證據

下一則

川普：美國情勢一片大好 已進入「川普經濟」時代

延伸閱讀

艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭

艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭
達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及任何往來

達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及任何往來
又一個下台…艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭

又一個下台…艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭
淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差