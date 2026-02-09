艾普斯坦案國會將取證 共犯麥斯威爾拒回答問題

已故性犯罪者艾普斯坦（左）的共犯麥斯威爾（右）9日將接受國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。（路透）

已故性犯罪者艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）的共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。

法新社報導，麥斯威爾因招募少女給名譽掃地的金融家艾普斯坦而被判處20年有期徒刑，她將透過視訊連線在獄中接受聯邦眾院 監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight and Government Reform）的質詢。

川普政府近期釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。

眾院監督暨政府改革委員會正在調查艾普斯坦與權貴的關係，以及關於他犯罪資訊的處理方式。

然而，路透報導，根據眾議員 康納（Ro Khanna）致眾院監督暨政府改革委員會主席柯默（James Comer）的信函，麥斯威爾計畫行使憲法第5修正案賦予的免於自證己罪特權，並拒絕回答所有實質性問題。

艾普斯坦2008年因勸誘未成年者賣淫而被定罪。他與全球富豪權貴之間的廣泛聯繫，尤其是在他2009年獲釋後，已成為全球政壇極具爭議的話題。

2019年，艾普斯坦在等待未成年人性販運罪的審判期間死於獄中，死因遭裁定為自殺。

麥斯威爾的律師已敦促國會給予她法律豁免權，以便她在取證中作證，但遭到國會議員拒絕。她的辯護團隊表示，在無法獲得豁免的情況下，麥斯威爾將行使第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。她的律師團在一封信中說：「在這些情況下繼續進行程序，除了純粹的政治作秀之外，沒有其他目的。」