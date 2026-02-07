我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

移民新規 身背驅逐令 要上訴更難

編譯廖振堯／綜合報導
2026年1月5日，紐約市曼哈頓的移民法院裡，一名小女孩跟著家人等待進入登記。川普政府新政策，將使得多數被下達驅逐令者無法上訴。(路透)
川普政府為了加快遣返非法移民，不斷祭出種種措施，提高移民案件勝訴的難度；現在正試圖通過一項新政策，讓大多數已被下達驅逐令的移民無法上訴，又引起政府剝奪移民正當程序權利的疑慮。

華爾街日報報導，司法部5日在聯邦公報(Federal Register)上公布擬議修改的多項規定，使許多尋求庇護的移民幾乎不可能對驅逐令案件提出上訴。如移民提出上訴的時間將從目前的30天減至只有10天，而且除非上訴移民法官中的多數人投票決定受理，否則上訴將在15天後自動被駁回。然而上訴移民法官是由川普政府挑選，因此案件被受理的難度極高。

將於1個月後生效

這些規定以「臨時最終規則」(interim final rule)的形式發布，將於一個月後生效，不過這也意味著公眾可以在這段期間發表意見，但這些意見可能不會被採納。不過，川普政府在尚未發布慣常公告與收集徵詢意見前就發布政策，可能會使政府面臨程序的法律挑戰。

移民權益倡議人士便指責新規非法剝奪了移民的正當程序權利，這些變更恐使移民沒有足夠的時間找到律師提起上訴。亞特蘭大著名移民律師庫克(Charles Kuck)並發文批評「這顯然違反了正當程序條款，進一步證明了本屆政府漠視憲法。」

2026年1月5日，紐約市曼哈頓的移民法院裡，無證客者等待進入登記。川普政府新政...
川普政府則說，這些變更將有助於清理積壓超過20萬件的移民上訴案件，積壓迫使人們要等待更長時間才能得到答覆；且政府希望縮短移民被驅逐出境前停留在美國的時間。該報告還指出，許多情況下沒有必要複審移民法官的裁決，因為上訴機構不太可能對法官的推理提出異議。

與美國多數法院不同，移民法院是由司法部的政治領導層直接掌控，他們不僅可以制定影響法官裁決方式的政策，甚至還能推翻官員不滿意的法官裁定。去年11月，國土安全部(DHS)已暫停所有待審的庇護案件，也就是任何人都無法獲得庇護身分；此外，政府還在遣返案件審理期間監禁了更多人，導致移民放棄法律程序。

非法移民 川普 庇護

共和黨拒改革方案、民主黨杯葛預算 國安部下周恐停擺

川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

