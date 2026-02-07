我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

勞工變得「更有錢」？新數據稱購買力提升

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約新一名消費者正在全食超市購物，一項研究顯示，在通膨陰影底下，勞工的消費能力仍普遍提升。(美聯社)
紐約新一名消費者正在全食超市購物，一項研究顯示，在通膨陰影底下，勞工的消費能力仍普遍提升。(美聯社)

華盛頓郵報編輯委員會(Editorial Board)社論6日指出，最新研究顯示，雖然籠罩於通貨膨脹與「負擔能力」(affordability)陰影底下，美國勞工過去十年來展現高度韌性，還變得愈來愈有錢，消費能力提升。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)人類進步計畫小組(Human Progress)「美國富足指數」(American Abundance Index)分析顯示，美國勞工的韌性在2020年代很少受到矚目：美國勞工面臨進口關稅、官僚體制限制等層層障礙，還是找到致富之道，一般勞工的購買力普遍增加。

「美國富足指數」的理念架構是，勞工與一年前或一個月前相比，要工作幾個小時才能負擔得起「一個購物籃裡的商品」(basket of goods)。從「時間價格」(time price)角度來看，可以了解購買一籃子日常用品要上班多少小時，「富足程度」(abundance)則評估工作一小時能從一籃子商品裡買到多少東西。

「美國富足指數」顯示，自從這項研究在2006年3月創立以來，服務於私人產業的美國勞工，「富足程度」出現13.8%的淨成長。

2024年12月到2025年12月之間，私人產業一般勞工雖然面臨物價上漲2.7%，但時薪卻成長3.8%，意味著勞工收入成長超過通膨，因此減少上班一個百分點，仍可買到一籃子的相同物品，這是因為薪資成長的幅度持續超過通膨。

在白領勞工與藍領勞工之間，傳統類型的藍領勞工狀況更佳，從2006年以來，薪資超過通膨的淨成長，創下18.4%的歷史紀錄。不過，新冠疫情期間，年通膨率在2022年超過9%，遠超過加薪幅度。

社論指出，通膨現在大致獲得控制，但工資與通膨之間的差距還是需要時間彌合。美國民眾持續把「負擔能力」視為優先事項，認為政府對解決高物價問題做得不夠，這些挫折感是可以讓人理解的，但從最新研究數據看來，21世紀的美國勞工絕對可以為一路走來的成就感到滿足，並對未來前途保持樂觀。

疫情 華盛頓郵報 通貨膨脹

上一則

金融時報：美擬再大筆對台軍售 北京拿川普訪中要脅

下一則

移民執法 民眾受傷或財損 向聯邦提告索賠困難

延伸閱讀

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先
AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買