我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

台大畢業生暗網販毒 紐約法院重判30年 沒收上億元犯罪所得

記者戴慈慧／紐約報導
Incognito Market上的毒品商品列表頁面，海洛因等各類毒品以品名、價格、出貨地與信譽評分清楚標示，版面設計與一般電商賣場極為相似。(檢方公布畫面)
Incognito Market上的毒品商品列表頁面，海洛因等各類毒品以品名、價格、出貨地與信譽評分清楚標示，版面設計與一般電商賣場極為相似。(檢方公布畫面)

紐約聯邦法院3日對24歲的台灣青年林睿庠(Rui-Siang Lin)判處重刑，他被司法部認定為暗網毒品平台「Incognito Market」實際負責人，因共謀販毒、洗錢及販售摻假、錯標藥品等罪名，被判處30年徒刑，出獄後還須接受五年監管，並裁定沒收約1億500萬元的毒品犯罪所得。

根據紐約南區聯邦檢察官公布的判決與量刑資料，林睿庠在暗網以「Pharaoh」(法老)化名經營「Incognito Market」。平台自2020年10月上線到2024年3月關站，約三年多期間，促成超過1億500萬元毒品交易，販售總量逾1公噸，其中包括上千公斤古柯鹼、甲基安非他命，以及大量其他毒品和處方藥品。

檢方描述，Incognito Market架構類似一般電商平台：登入頁面有圖像介面與品牌標誌，設有搜尋、評價與客服系統。使用者透過Tor瀏覽器進入網站、註冊帳號後，即可瀏覽數以千計毒品商品清單，從海洛因、LSD到鎮定劑、安眠藥都可在線上交易。平台累積超過40萬個買家帳戶、逾1800名賣家，總交易筆數超過64萬筆。

Incognito Market首頁使用卡通化圖示與「shopping expe...
Incognito Market首頁使用卡通化圖示與「shopping experience reimagined」標語包裝，提供「查看商品」「查看賣家」等按鍵，營造出一般購物網站的使用體驗。(檢方公布畫面)

為維持匿名與便於結算，林睿庠設計名為「Incognito Bank」的虛擬銀行系統。買家須先將加密貨幣存入個人帳戶，下單後系統自動將款項自買家帳戶轉入賣家帳戶，平台再抽取5%手續費作為收入。檢方估計，他個人從中獲利超過600萬元，部分作為伺服器與人事成本，其餘轉為個人資產。

美國檢方強調，案件不只是網路交易數字龐大，也涉及實際傷亡。量刑文件指出，平台上有貨品標示為處方止痛藥「奧施康定」(oxycodone，羥考酮)，但化驗後被證實含有芬太尼。2022年9月，阿肯色州一名27歲男子服用從該平台購得的「奧施康定」後死亡，司法部將這起死亡案例與Incognito Market直接連結。2023年，臥底執法人員亦在平台上購得類似藥錠，檢驗結果同為芬太尼。

聯邦檢察官在聲明中表示，林睿庠利用網路，把價值逾1.05億元的非法毒品販售到美國各地及其他國家，並強調「網路、去中心化與區塊鏈技術，並非經營毒品事業的執照」。承審聯邦法官麥馬洪(Colleen McMahon)則指出，Incognito Market使被告成為「規模可觀的毒品販運者」，並稱這是她司法職涯中遇過最嚴重的毒品犯罪之一。

Incognito Market關站前在頁面張貼最後訊息，聲稱掌握多年來的私訊與...
Incognito Market關站前在頁面張貼最後訊息，聲稱掌握多年來的私訊與交易資料，並以斗大字樣寫出「YES, THIS IS AN EXTORTION!!!」，公然對買賣雙方進行勒索。(檢方公布畫面)

檢方並提到，林睿庠在2024年3月關閉平台前後，將至少100萬元用戶存在「銀行」系統內的加密貨幣轉走，並在站內發文，威脅若買家與賣家不再支付額外費用，就將公開其交易紀錄與錢包地址；該篇貼文甚至直接寫出「這就是勒索」。這段紀錄也被列入量刑考量。

林睿庠畢業於台灣大學資訊管理相關科系，曾獲奧林匹亞數學競賽銅牌，之後以資訊專長申請外交替代役，被派往加勒比海台灣友邦聖露西亞服務。服役期間，他曾為當地警官開設「網路犯罪與加密貨幣」課程，介紹數位貨幣與網路犯罪樣態，相關照片與貼文仍可在社群媒體上找到。

2024年5月，林睿庠在請假返亞洲途中，於紐約甘迺迪國際機場轉機時遭FBI逮捕，此後一直被羈押在紐約地區看守所。去年12月中，他在曼哈頓聯邦法院認罪，承認三項重罪，原本面臨最高終身監禁，此次獲判30年刑期。

平台內建的虛擬錢包系統「Live Bank」，提供用戶查看錢包餘額，並進行加密貨...
平台內建的虛擬錢包系統「Live Bank」，提供用戶查看錢包餘額，並進行加密貨幣存入、提領與兌換，成為暗網毒品交易的結算中樞。(檢方公布畫面)

加密貨幣 芬太尼 司法部

上一則

付3.5萬「結婚」 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

下一則

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

延伸閱讀

遣返政策影響浮現 紐約州國際移民銳減6成

遣返政策影響浮現 紐約州國際移民銳減6成
聯邦撤資 哈德遜河新隧道兩日內恐被迫停工 紐新緊急提告

聯邦撤資 哈德遜河新隧道兩日內恐被迫停工 紐新緊急提告
梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過
從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年

從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年

熱門新聞

國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象