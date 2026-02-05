壞痞兔喊「ICE Out」將登超級盃中場秀 保守派推節目對打

才獲得葛萊美音樂大獎的壞痞兔，周日即將在超級盃中場表演，是否仍會發表抨擊ICE言論，受到矚目。（美聯社）

波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）在即將登上超級盃 中場秀舞台前一周，抱走葛萊美年度專輯等多項大獎，並在獲獎感言中高喊「ICE Out」（移民及海關執法局滾出去）。當大多數現場觀眾起立鼓掌時，「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者對他的不滿情緒也再次被挑起。保守派人士已表示8日超級盃中場秀時，將舉辦演出節目「打對台」。

華爾街日報報導，Bad Bunny發表反ICE感言時，保守派網紅兼體育評論員艾米莉．奧斯汀（Emily Austin）也在現場，她很快就在社群媒體表態，指名人利用頒獎典禮平台抨擊ICE，是「不負責任且造成分裂」的行徑。

在Instagram有260萬粉絲的奧斯汀受訪表示，她是Bad Bunny的粉絲，但她覺得他在頒獎典禮談論政治「完全沒必要」。她批評Bad Bunny，「美國給了他絕佳機會，讓他事業更上一層樓，現在他卻讓這個平台淪為抨擊國家的工具。要ICE離開，既不切實際又魯莽危險。」

自從超級盃9月宣布，選中批評川普 移民政策立場強烈的Bad Bunny擔任中場秀表演嘉賓，保守派人士反對聲浪不斷。川普總統也稱找Bad Bunny演出中場秀，是個「絕對荒謬」的選擇。

由已故保守派活動家查理·柯克（Charlie Kirk）創立的組織「美國轉折點」（Turning Point USA）表示，他們將舉辦演出節目，與超級盃中場秀「打對台」。該組織2日宣布，他們的節目演出陣容將包括「搖滾小子」（Kid Rock）、鄉村音樂歌手李布萊斯（Lee Brice）等藝人。

社媒X平台粉絲逾86.5萬人的保守派評論員兼網紅斯塔巴克(Robby Starbuck)表示，他不會看超級盃，也想不出比Bad Bunny更具爭議性的選擇。他說：「請一個大部分使用西班牙語的藝人來表演，我認為很不尊重那些不懂他在唱什麼的人。」

不過，美國職業美式足球大聯盟（NFL）執行長古德爾(Roger Goodell)2日在超級盃記者會力挺Bad Bunny，稱他是「最偉大藝人」之一。古德爾表示，他相信Bad Bunny明白中場秀是「團結人民」的平台，會帶來「精采表演」。