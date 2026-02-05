亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法局（ICE）出席移民聽證法庭時，直接向法官吐苦水抱怨道：「這體制糟透了。這工作糟透了。我真希望你以藐視法庭罪名逮捕我，這樣我就可以大睡24小時了。」

知情官員4日向揭露該新聞的全國廣播公司（NBC）表示，黎朱莉說出這番言論之後，已被終止借調。

聯邦執法人員正在明尼蘇達州進行大規模移民打擊行動。知情人士透露，近幾周來已有多名聯邦檢察官辦公室檢察官因道德考量而離職。川普政府一直努力向該地區增派資源，以填補空缺。

公開紀錄中，黎朱莉仍被列為國土安全部律師。但法院紀錄顯示，她被借調至明州後，不到一個月接手了88起案件。3日她在明尼亞波利斯舉行的移民聽證中，直率表達她對工作的不滿。

在法庭旁聽的NBC附屬電視台KARE記者拉古斯（Lou Raguse）報導，黎朱莉除了向法官抱怨體制和工作「糟透了」（sucks），她寧可被冠上「藐視法庭罪」、「大睡24小時」，還表示要讓國土安全部、ICE或司法部遵守法院命令，就像是在「拔牙」。

黎朱莉是在美國地區法官布萊克威爾（Jerry Blackwell）下令政府解釋，為何政府未遵守移民訴訟的法庭命令，包括沒有釋放他下令釋放的多名移民拘留者時，發表前述言論。

在庭審中，黎朱莉告訴布萊克威爾，「我得發十封郵件才能糾正一項釋放條件。我得威脅要離開才能糾正另一項問題。」

黎朱莉還表示，她覺得自己沒有接受足夠訓練來勝任她現在擔當的職務。知情人士透露，黎朱莉在明尼亞波利斯的另一名檢察官同事沃斯(Ana H. Voss)已遞出辭呈。

布萊克威爾本周下達的一項命令中表示，政府「失職」情形令人震驚；尤其是「政府持續不遵守地區法院命令的情況，上周才被明確揭露」。布萊克威爾指的是，明州聯邦法官施爾茲(Patrick Schiltz)上周裁決才寫道，政府未能遵守「數十項法庭命令」，他的「耐心已達極限」。

國土安全部助理部長麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）表示，黎朱莉是一名試用期檢察官。

麥克拉夫林在聲明中指出：「這種行為極其不專業，且有損移民暨海關執法局（ICE）檢察官的職責；她背棄了其應盡的義務，未能在維護美國政府利益上展現出應有的投入、奉獻與熱忱。」

