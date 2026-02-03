淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
眾院拒絕前總統柯林頓夫婦提出的不出席方案，柯林頓2日改口表示將出席國會作證。（美聯社）
眾院監督委員會(House Oversight Committee)主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)，2日拒絕前總統柯林頓(Bill Clinton)和夫人、前國務卿喜萊莉（Hillary Clinton）為眾院對性罪犯富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查進行一次轉錄訪談(transcribed interview)的提議，把對柯林頓夫婦提出藐視國會罪名的威脅更進一步推向投票表決。當天稍晚，柯林頓夫婦的發言人烏雷納（ Angel Ureña ）表示，他們會作證，並在社群媒體上發文稱這對夫婦「會到場」，但是柯默說，並未達成協議。

這僵局剛好出現在眾院全體可能於本周針對柯林頓夫婦的藐視國會指控進行投票之際；如果投票通過，柯林頓夫婦都將面臨巨額罰款，甚至可能被判入獄。

柯默在社群媒體上表示，他將堅持要求柯林頓夫婦履行委員會的傳票義務，到委員會宣誓作證；但是柯林頓夫婦的律師提議，讓柯林頓就「艾普斯坦調查和起訴相關的事項」接受四小時的轉錄訪談，並要求喜萊莉．柯林頓提交一份宣誓聲明。

「柯林頓夫婦無權左右合法傳票的條款，」柯默表示。

由共和黨控制的監督委員會在1月推動柯林頓夫婦藐視國會的指控；該委員會中的21名民主黨成員中，共有三人支持了共和黨對柯林頓夫婦的指控，主張艾普斯坦調查應保持完全的透明；另有三名民主黨成員也支持推動對喜萊莉．柯林頓的指控。

柯林頓夫婦的律師在兩人於去年8月被眾院監督委員會傳喚後，曾質疑傳票的合法性；但當柯默威脅要啟動藐視國會的訴訟程序後，他們開始協商希望達成協議。

柯林頓夫婦強烈批評柯默的做法，指控他將政治帶入調查，卻未能針對司法部拖延提交艾普斯坦檔案上，追究川普政府的責任。

儘管如此，表決投票將大幅提高國會首次對前總統動用最嚴厲懲罰措施的可能性；歷史上，國會一直都給予前總統尊重，雖有少數卸任總統自願前來作證，但從未有人被強制要求在國會作證。

前總統柯林頓（右三）出現在艾普斯坦檔案的許多照片裡，並顯示他曾多次接受艾普斯坦招...
柯林頓 眾院 投票

