快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」

編譯盧思綸／即時報導
世界首富馬斯克自稱多次拒絕受邀到淫魔艾普斯坦在加勒比海的私人小島開淫趴，但根據司法部最新公開300多萬頁檔案，馬斯克與艾普斯坦有不少互動。(美聯社)
世界首富馬斯克自稱多次拒絕受邀到淫魔艾普斯坦在加勒比海的私人小島開淫趴，但根據司法部最新公開300多萬頁檔案，馬斯克與艾普斯坦有不少互動。(美聯社)

世界首富馬斯克多年極力撇清與淫魔富豪艾普斯坦有關係，稱自己多次拒絕受邀到艾普斯坦在加勒比海的私人小島開淫趴。然而，根據司法部最新公開300多萬頁檔案，馬斯克不僅與艾普斯坦有互動，並在2012年底和2013年底兩度詢問何時能登島，更興致勃勃探聽「哪晚派對最瘋狂」。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間至少往返16封電子郵件，最早一封可追溯到2012年9月下旬，馬斯克稱兩人有「非常愉快的對談」，艾普斯坦回覆「希望這是未來多次對談的第一次」。

而在2012年11月一封郵件中，馬斯克興致勃勃問艾普斯坦：「你島上的派對，哪一天或哪一個晚上會是最瘋狂的？」

2012年耶誕節當日，馬斯克又在信中向艾普斯坦大吐苦水，稱自己這一年工作得快瘋了，在孩子們回家後，他迫切地想要在加勒比海聖巴特島（St. Barts）「跑趴、鬆一下」。他甚至在郵件中對艾普斯坦強調：「一般的寧靜島嶼體驗，跟我想要的完全相反。」這顯示登島開趴並非完全是艾普斯坦單向之邀。

除了馬斯克本人，兩人的行政助理也頻繁聯繫，試圖安排見面與行程。雖然馬斯克曾在X否認艾普斯坦曾參觀過 SpaceX辦公室，但郵件卻記有2013年2月一場計畫午餐。在該日期隔天，艾普斯坦寫信致謝「感謝導覽」，並惋惜馬斯克錯過了聖誕派對，稱「你本來會玩得很開心的」；對此，馬斯克回覆「我知道」，並附上一個意味深長的笑臉表情符號。

雖然目前的解密文件尚未直接證據顯示馬斯克最終是否真的登島，或涉及任何不法活動，但這些往返信件已打臉他過去的聲明。

馬斯克近期在X上多次呼籲要起訴所有與艾普斯坦有關的罪犯，並堅稱自己從未參加過任何艾普斯坦的派對。

艾普斯坦 馬斯克 司法部

