明州5歲童返家 還有更多未成年人遭ICE拘禁

德州法官裁決ICE應該釋放被捕的明州五歲學童拉莫斯(右)後，他和他的父親已經搭機返回明尼亞波利斯。(美聯社)

上月20日遭移民暨海關執法局(ICE )拘捕的明尼蘇達州5歲男童連恩·拉莫斯(Liam Conejo Ramos)與其父艾德瑞安(Adrian Alexander Conejo Arias)，獲法官下令釋放後，隨即離開了德州 的ICE拘留中心，並已返抵明尼阿波利斯家中。但資料顯示，還有更多未成年人遭ICE拘禁。

美聯社、華盛頓郵報報導，父子倆31日晚上由德州眾議員卡斯特羅(Joaquin Castro)接走，並於隔日護送他們返回明州。聯邦法官比里(Fred Biery)在批准釋放的命令中強烈抨擊政府：「本案的起因，在於政府執著於達成每日遣返人數目標，這項政策構想不周、執行無能，顯然甚至不惜以創傷兒童為代價。」

政府稱，男童父親艾德瑞安於2024年12月從厄瓜多爾非法入境美國；這家人聘請的律師則說艾德瑞安已提交庇護申請，該申請允許他留在美國。國土安全部 發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在一份聲明中表示，ICE並未逮捕拉莫斯，當局不會拆散家庭，而是詢問父母是否願意與孩子一同被帶走，或將孩子安置在父母指定的其他人家中；麥克拉夫林稱是艾德瑞安被捕後，他的母親拒絕帶走他，艾德瑞安告訴警方他希望利亞姆和他在一起。

根據國土安全部資料，過去四個月裡每月被關押在家庭拘留中心的人數(含兒童和成人)平均增近三倍，從去年10月的425人增加到今年1月的1304人。非營利新聞社馬歇爾計畫(Marshall Project)的一項獨立分析認為，2025年至少有3800名18歲以下的民眾被拘留，其中包括20名嬰兒。非營利網路媒體ProPublica發現，ICE去年送了約600名在境內被捕的兒童到聯邦收容所，這些收容所專門用於安置在邊境被拘留的未成年人，人數超過了拜登政府執政四年的總數。

1日下午，明城哥倫比亞高地的居民慶祝拉莫斯獲釋，也為相同遭遇的人帶來一些希望。祖納(Luis Zuna)舉著他10歲女兒伊莉莎白的照片，他說1月6日她和母親在上學途中被拘留，一直關押在聖安東尼奧的迪利(Dilley)移民拘留中心，這正是拉莫斯父子倆被關押的地方。