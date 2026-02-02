我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

明州5歲童返家 還有更多未成年人遭ICE拘禁

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州法官裁決ICE應該釋放被捕的明州五歲學童拉莫斯(右)後，他和他的父親已經搭機返回明尼亞波利斯。(美聯社)
德州法官裁決ICE應該釋放被捕的明州五歲學童拉莫斯(右)後，他和他的父親已經搭機返回明尼亞波利斯。(美聯社)

上月20日遭移民暨海關執法局(ICE)拘捕的明尼蘇達州5歲男童連恩·拉莫斯(Liam Conejo Ramos)與其父艾德瑞安(Adrian Alexander Conejo Arias)，獲法官下令釋放後，隨即離開了德州的ICE拘留中心，並已返抵明尼阿波利斯家中。但資料顯示，還有更多未成年人遭ICE拘禁。

美聯社、華盛頓郵報報導，父子倆31日晚上由德州眾議員卡斯特羅(Joaquin Castro)接走，並於隔日護送他們返回明州。聯邦法官比里(Fred Biery)在批准釋放的命令中強烈抨擊政府：「本案的起因，在於政府執著於達成每日遣返人數目標，這項政策構想不周、執行無能，顯然甚至不惜以創傷兒童為代價。」

政府稱，男童父親艾德瑞安於2024年12月從厄瓜多爾非法入境美國；這家人聘請的律師則說艾德瑞安已提交庇護申請，該申請允許他留在美國。國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在一份聲明中表示，ICE並未逮捕拉莫斯，當局不會拆散家庭，而是詢問父母是否願意與孩子一同被帶走，或將孩子安置在父母指定的其他人家中；麥克拉夫林稱是艾德瑞安被捕後，他的母親拒絕帶走他，艾德瑞安告訴警方他希望利亞姆和他在一起。

根據國土安全部資料，過去四個月裡每月被關押在家庭拘留中心的人數(含兒童和成人)平均增近三倍，從去年10月的425人增加到今年1月的1304人。非營利新聞社馬歇爾計畫(Marshall Project)的一項獨立分析認為，2025年至少有3800名18歲以下的民眾被拘留，其中包括20名嬰兒。非營利網路媒體ProPublica發現，ICE去年送了約600名在境內被捕的兒童到聯邦收容所，這些收容所專門用於安置在邊境被拘留的未成年人，人數超過了拜登政府執政四年的總數。

1日下午，明城哥倫比亞高地的居民慶祝拉莫斯獲釋，也為相同遭遇的人帶來一些希望。祖納(Luis Zuna)舉著他10歲女兒伊莉莎白的照片，他說1月6日她和母親在上學途中被拘留，一直關押在聖安東尼奧的迪利(Dilley)移民拘留中心，這正是拉莫斯父子倆被關押的地方。

ICE 德州 國土安全部

上一則

川普下令：治理不善民主黨城市抗議 聯邦不介入

下一則

英媒：「淫魔」疑為普亭辦事 設美人計蒐集美政要黑料

延伸閱讀

參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款
限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧

限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧
明州ICE擴大執法 聯邦法官拒發禁令…司法部：重大勝利

明州ICE擴大執法 聯邦法官拒發禁令…司法部：重大勝利
加州擬禁止前ICE特工擔任教師、警察 引發熱議

加州擬禁止前ICE特工擔任教師、警察 引發熱議

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標