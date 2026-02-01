明州5歲童被捕犯眾怒 德州法官下令釋放父子倆

德州民主黨眾議員卡斯楚(左)1月28日在德州迪利市(Dilley)的南德州家庭住宅中心探視拉莫斯父子。(美聯社)

美國移民暨海關執法局(ICE )上月底在明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)逮捕一名五歲男童與其無證父親，兩人隨後被押解至德州拘留逾一周，經法院審理，聯邦法官下令有關單位盡速釋放父子兩人，得以團聚。

有線電視新聞網(CNN)報導，針對5歲男童連恩．拉莫斯(Liam Conejo Ramos)與其父艾德瑞安(Adrian)遭到逮捕羈押一案，聯邦法官比里(Fred Biery)裁定這名學齡前兒童及其非法居留的父親應「盡快」獲釋，最晚不得超過2月3日，同時當事人的移民申請案仍在法院系統審理。

比里在裁定書中措辭嚴厲表示：「政府對於名為『獨立宣言』美國歷史文獻一無所知。」並引用開國元勳傑弗遜(Thomas Jefferson)對「企圖成為專制統治者的國王」所提出的控訴，指出當今社會「正聽見那段歷史回響。」

辯方律師透過聲明表示：「我們正與客戶及家屬密切合作，確保他們可以安全及時團聚。」並強調：「我們很高興這個家庭如今能夠全然團聚，在經歷這場創傷磨難後找回一些平靜。」

ICE逮捕連恩的照片引發全國譁然，一名執法人員緊抓小男童蜘蛛人背包，而他則從卡通兔子帽下探出頭來，不知所措的模樣，引爆民眾憤怒，比里下達釋放令同時也譴責「政府為追求每日遣返配額採取拙劣且執行不力的手段，即便意味著會對兒童造成創傷也在所不惜」，就連明州 州長華茲(Tim Walz)也主張：「不應該需要法院命令才能把一個幼童從監獄裡救出來。」

根據報導，連恩的父親被國土安全部(DHS)視為非法移民 ，不過辯護律師普羅科什(Marc Prokosch)指出，連恩父母為了尋求「美好生活」離開厄瓜多，於2024年12月自德州入境並向邊境官員自首，目前正在申請庇護，而且在明州沒有任何犯罪記錄。

連恩的母親懷有身孕，還有一個十幾歲的兒子，非常害怕遭到移民官員逮捕，牧師艾梅斯奎(Sergio Amezcua)出面指控：「ICE執法人員試圖利用這個孩子引誘她出門。」不過DHS宣稱連恩父親試圖逃跑，留下連恩獨自一人，並辯護：「我們會詢問父母是否願意與孩子一起被帶走，否則ICE會將孩子交給父母指定的安全人員。」強調執法人員「尊重父親意願，讓孩子留在他身邊。」