我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

明州5歲童被捕犯眾怒 德州法官下令釋放父子倆

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州民主黨眾議員卡斯楚(左)1月28日在德州迪利市(Dilley)的南德州家庭住宅中心探視拉莫斯父子。(美聯社)
德州民主黨眾議員卡斯楚(左)1月28日在德州迪利市(Dilley)的南德州家庭住宅中心探視拉莫斯父子。(美聯社)

美國移民暨海關執法局(ICE)上月底在明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)逮捕一名五歲男童與其無證父親，兩人隨後被押解至德州拘留逾一周，經法院審理，聯邦法官下令有關單位盡速釋放父子兩人，得以團聚。

有線電視新聞網(CNN)報導，針對5歲男童連恩．拉莫斯(Liam Conejo Ramos)與其父艾德瑞安(Adrian)遭到逮捕羈押一案，聯邦法官比里(Fred Biery)裁定這名學齡前兒童及其非法居留的父親應「盡快」獲釋，最晚不得超過2月3日，同時當事人的移民申請案仍在法院系統審理。

比里在裁定書中措辭嚴厲表示：「政府對於名為『獨立宣言』美國歷史文獻一無所知。」並引用開國元勳傑弗遜(Thomas Jefferson)對「企圖成為專制統治者的國王」所提出的控訴，指出當今社會「正聽見那段歷史回響。」

辯方律師透過聲明表示：「我們正與客戶及家屬密切合作，確保他們可以安全及時團聚。」並強調：「我們很高興這個家庭如今能夠全然團聚，在經歷這場創傷磨難後找回一些平靜。」

ICE逮捕連恩的照片引發全國譁然，一名執法人員緊抓小男童蜘蛛人背包，而他則從卡通兔子帽下探出頭來，不知所措的模樣，引爆民眾憤怒，比里下達釋放令同時也譴責「政府為追求每日遣返配額採取拙劣且執行不力的手段，即便意味著會對兒童造成創傷也在所不惜」，就連明州州長華茲(Tim Walz)也主張：「不應該需要法院命令才能把一個幼童從監獄裡救出來。」

根據報導，連恩的父親被國土安全部(DHS)視為非法移民，不過辯護律師普羅科什(Marc Prokosch)指出，連恩父母為了尋求「美好生活」離開厄瓜多，於2024年12月自德州入境並向邊境官員自首，目前正在申請庇護，而且在明州沒有任何犯罪記錄。

連恩的母親懷有身孕，還有一個十幾歲的兒子，非常害怕遭到移民官員逮捕，牧師艾梅斯奎(Sergio Amezcua)出面指控：「ICE執法人員試圖利用這個孩子引誘她出門。」不過DHS宣稱連恩父親試圖逃跑，留下連恩獨自一人，並辯護：「我們會詢問父母是否願意與孩子一起被帶走，否則ICE會將孩子交給父母指定的安全人員。」強調執法人員「尊重父親意願，讓孩子留在他身邊。」

非法移民 ICE 明州

上一則

川普投書WSJ：關稅讓美重返榮耀 嗆唱衰預言全落空

下一則

2公民被殺後民怨升高 明州數萬人加入監視ICE行動

延伸閱讀

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱「勝利」

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱「勝利」
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」
抗議川普暴力移民執法 數千人集會

抗議川普暴力移民執法 數千人集會
霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員

霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克