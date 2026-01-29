聯邦口氣放軟 初步調查報告沒提普雷蒂揮槍

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
明尼亞波利斯加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)24日被執勤聯邦探員開槍打死之後，川普政府高層官員第一時間指稱普雷蒂是「本土恐怖分子」、「準刺客」，不過目前發言基調已經放軟，國土安全部27日提供給國會議員的初步調查報告裡，在這起死亡槍擊案的官方版本事發時間表內，完全沒有提到普雷蒂曾對聯邦人員揮舞槍枝，等於打臉案發之後高層官員聲稱普雷蒂對聯邦探員帶來直接威脅的說詞。

華盛頓郵報分析，川普官員處理普雷蒂槍擊案的手段遭到愈來愈多共和黨人士批判，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)同樣面臨來自共和黨陣營檢討，白宮忙著為政治反彈聲浪滅火。白宮態度轉變反映了共和黨人士的憂慮，倘若沒有大幅修正路線，共和黨恐將在11月期中選舉丟掉國會多數席次。

海關與邊境保護局(CBP)發言人28日說，對普雷蒂開槍的兩名邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員，已經勒令行政休假(administrative leave)。發言人說，上級要求移民探員行政休假的決策屬於「標準程序」(standard protocol)。

這個說法與在明州現場執行掃蕩行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Bovino)不同，他先前聲稱涉案探員都已被調離明州：「所有參與該現場的探員都仍在工作，但不在明尼亞波利斯而是在其他地方」的說法。

國土安全部27日送交國會的初步調查報告裡，並未說明探員總共對37歲的普雷蒂開了幾槍，也沒說明普雷蒂是被哪幾槍擊中之後喪生。

調查報告根據探員隨身攝影機(bodycam)錄影畫面還原事發經過，普雷蒂本來站在路上，探員要求離開，但他拒絕配合；探員接著對普雷蒂噴灑胡椒噴霧，但他依然抗拒制伏，並與探員扭打。

扭打過程中，一名邊境巡邏隊員喊了幾聲：「他有槍。」槍擊發生後，一名探員說已經取得普雷蒂槍枝，把槍放到探員車上。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)28日表示，7日開槍打死明尼蘇達州婦人芮妮‧古德(Renee Good)的移民和海關執法局(ICE)探員羅斯(Jonathan Ross)已也放行政假。

司法部長邦迪(Pam Bondi)28日宣布，涉嫌在明尼亞波利斯攻擊執法人員、干預聯邦移民執法的16人，已經遭到刑事起訴。

邊境 共和黨 國土安全部

