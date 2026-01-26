紐時指執法射殺真相川普說了算 歐巴馬：川攻擊美國價值

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
明州短期內發生第二起聯邦執法人員射殺公民事件，引起明州民眾憤怒，示威要求ICE退出明州。（路透）
明州短期內發生第二起聯邦執法人員射殺公民事件，引起明州民眾憤怒，示威要求ICE退出明州。（路透）

紐約時報首席白宮記者貝克(Peter Baker)25日撰文指出，聯邦探員這個月兩度在明尼阿波利斯開槍，射殺兩名美國公民，事發過程都被目擊者手機錄下，川普總統及幕僚兩次都很快向全國民眾發布訊息說「眼睛所見不一定為真」；對川普來說，明尼阿波利斯發生的事件真相為何，全憑他自己說了算，即使旁觀者拍攝影片顯示完全不一樣的狀況。

前總統歐巴馬和蜜雪兒夫婦25日發表聯合聲明，強烈譴責聯邦執法人員槍殺公民，指此事件凸顯了川普總統對美國價值的「攻擊」。

貝克寫道，川普團隊提供一面倒的論述，將聯邦探員開槍合理化，並把被擊斃的受害者妖魔化。育有三個孩子的芮妮‧古德(Renee Nicole Good)被指參與「本國恐怖主義」活動、「蓄意企圖開車輾過ICE探員」，退伍軍人醫院加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)則被說是想要大規模屠殺執法人員的「刺客」。

貝克分析，但川普團隊所言跟數百萬民眾看到的旁觀者直擊影片內容有所出入，古德沒有開車輾過對她開槍的探員，普雷蒂走向探員時手裡拿的不是手槍而是手機。川普從過去經驗發現，搶先提出一套論述並且不斷重複，透過意識形態媒體與網路側翼推波助瀾，足以說服相當比例的民眾。

文中寫道，川普聲稱贏得2020年大選的說詞雖然經過調查、重新計票以及川普顧問、司法部長駁斥，民調顯示絕大多數共和黨員依然相信選舉結果被偷走了，川普與川普團隊因此對明尼阿波利斯暴力採取同樣的扭曲現實手法，目的顯然是希望說服川普基本盤，讓支持者相信被擊斃的受害者都是自作自受。邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)25日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時便說，真正的受害者其實是邊境巡邏隊探員。

巴克爾指出，直擊影片儼然成了美國政治趨於兩極化的「羅夏墨漬心理測驗」(Rorschach test)，川普支持者從影片裡看到足以證明合法開槍的細節，認為古德、普雷蒂的行為具有威脅性。古德與普雷蒂家屬對川普政府扭曲事實表達憤慨，普雷蒂父母說：「政府對我們兒子的抹黑謊言令人噁心。」

明州與聯邦對立愈加嚴重，連日抗議不斷。（路透）
明州與聯邦對立愈加嚴重，連日抗議不斷。（路透）

