拖拉類別可自訂排序
加州華人卡車司機曾月入近萬 為何今虧錢賣車難養家？

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子

中央社綜合外電報導
瑞士達沃斯22日的世界經濟論壇上，川普看自己的手。(路透)
川普總統手上出現新的瘀青照片，今天引發外界揣測，不過這位79歲的總統駁斥了外界對他健康狀況的再次臆測，稱自己只是撞到桌子。

法新社報導，自去年重返白宮以來，川普的右手就經常被看到有瘀青，他時常以繃帶和化妝品來掩飾。

白宮曾表示，這是因為他經常與人握手，加上他為了心血管健康而服用阿斯匹靈所致，這種藥物可能導致容易瘀青。

然而，今天在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）上拍攝的照片顯示，川普手上的類似位置再次出現深色瘀青，然而這次卻是在左手。

這些照片是在川普為他的全球性「和平理事會」（Board of Peace）倡議舉行的成立儀式上所拍攝，並迅速在社群媒體上流傳開來。

川普在空軍一號上被問及手部瘀青時告訴記者：「我撞到桌子了。」他補充說：「我想說的是，如果你愛護你的心臟就服用阿斯匹靈，但如果你不想要有點瘀青就別服用。」

白宮稍早淡化了外界的任何擔憂，對這次的瘀青給出了相同的解釋。

「和平理事會」活動早期和昨天的照片顯示川普的左手並無瘀青。

川普是美國就任時最年長的總統。鑑於他的年齡、手部瘀青、腿部腫脹，以及在公開活動中幾次明顯打瞌睡的時刻，外界對他健康狀況的揣測甚囂塵上。

政府去年夏天透露，川普的腿部腫脹被診斷為慢性靜脈功能不全的症狀，這是一種常見疾病，因靜脈瓣膜功能不全導致血液淤積，引起腫脹、痙攣和皮膚變化。這種情況可以透過藥物或針對性手術來控制。

川普去年一次未預先公布的就醫行程，也引發外界質疑他的健康資訊是否透明。數週後，川普的醫生表示，核磁共振影像顯示川普的心血管健康狀況「極佳」。

