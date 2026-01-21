川普用經濟槓桿取代動武 分析：接下來恐劍指地緣戰略

商家推出「格陵蘭已經很棒」、「格陵蘭不賣」的帽子。（路透）

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)20日撰文指出，川普 總統為了取得格陵蘭而掀起的貿易戰 ，與其他任何貿易戰都不一樣，透過關稅 併吞領土的作法，反映了川普企圖利用美國經濟發揮槓桿效果的邏輯推演必然結果。

過去一年來，川普大量使用關稅促成貿易、投資協議，或者解決非法移民、毒品等引起美國民眾不滿的國內問題。川普揚言，如果歐洲國家反對美國併吞格陵蘭，將面臨10%關稅，並且逐步調升到25%。

葉偉平寫道，使用關稅對付盟友，希望達到戰略目標而非國內目標，如此手段前所未見；這是川普核心理念的邏輯必然結論：美國憑藉經濟規模與影響力，能夠透過關稅發揮槓桿效果達成各種目標，其中包括原本必須動用軍事武力才能實現的結果。

文中分析，如果川普這次貿易戰奏效，接下來將出現新型態的貿易戰，劍指目標不是商品，而是地緣戰略，包括併吞更多領土。

來自兩黨的美國總統，過去數十年間都曾實施經濟脅迫，手段包括制裁、禁運以及資本、出口管制等。這些手段的目標不是要獲取領土，而是遏阻北韓、俄羅斯等勢力。

與川普新策略可以做為類比的案例是，中國經常使用經濟脅迫，例如使用在前陣子日本表示支持台灣時。

葉偉平分析，川普去年開徵關稅但未釀成更廣泛的貿易戰，因為目標在於經濟，也就是降低美國貿易赤字、促進美國出口、讓生產重返美國、提高收入。其他國家願意妥協是因為代價比打貿易戰來得小，但想要併吞丹麥半自治領地格陵蘭則不一樣。

他寫道：「一個國家寧可忍受巨大的經濟痛苦也不願放棄領土，只要看烏克蘭就能明白。」

文中寫道，從歷史來看，經濟戰爭很少足以達到地緣戰略目標，伊朗遭制裁數十年，最後還是動用美軍才消除發展核子的野心，委內瑞拉同樣也是美軍出手才剷除領導階層。

葉偉平指出：「如果涉及比經濟還更重要的利益時，經濟戰爭能夠成就的目標，就會相當有限。」