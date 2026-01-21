我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

川普用經濟槓桿取代動武 分析：接下來恐劍指地緣戰略

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
商家推出「格陵蘭已經很棒」、「格陵蘭不賣」的帽子。（路透）
商家推出「格陵蘭已經很棒」、「格陵蘭不賣」的帽子。（路透）

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)20日撰文指出，川普總統為了取得格陵蘭而掀起的貿易戰，與其他任何貿易戰都不一樣，透過關稅併吞領土的作法，反映了川普企圖利用美國經濟發揮槓桿效果的邏輯推演必然結果。

過去一年來，川普大量使用關稅促成貿易、投資協議，或者解決非法移民、毒品等引起美國民眾不滿的國內問題。川普揚言，如果歐洲國家反對美國併吞格陵蘭，將面臨10%關稅，並且逐步調升到25%。

葉偉平寫道，使用關稅對付盟友，希望達到戰略目標而非國內目標，如此手段前所未見；這是川普核心理念的邏輯必然結論：美國憑藉經濟規模與影響力，能夠透過關稅發揮槓桿效果達成各種目標，其中包括原本必須動用軍事武力才能實現的結果。

文中分析，如果川普這次貿易戰奏效，接下來將出現新型態的貿易戰，劍指目標不是商品，而是地緣戰略，包括併吞更多領土。

來自兩黨的美國總統，過去數十年間都曾實施經濟脅迫，手段包括制裁、禁運以及資本、出口管制等。這些手段的目標不是要獲取領土，而是遏阻北韓、俄羅斯等勢力。

與川普新策略可以做為類比的案例是，中國經常使用經濟脅迫，例如使用在前陣子日本表示支持台灣時。

葉偉平分析，川普去年開徵關稅但未釀成更廣泛的貿易戰，因為目標在於經濟，也就是降低美國貿易赤字、促進美國出口、讓生產重返美國、提高收入。其他國家願意妥協是因為代價比打貿易戰來得小，但想要併吞丹麥半自治領地格陵蘭則不一樣。

他寫道：「一個國家寧可忍受巨大的經濟痛苦也不願放棄領土，只要看烏克蘭就能明白。」

文中寫道，從歷史來看，經濟戰爭很少足以達到地緣戰略目標，伊朗遭制裁數十年，最後還是動用美軍才消除發展核子的野心，委內瑞拉同樣也是美軍出手才剷除領導階層。

葉偉平指出：「如果涉及比經濟還更重要的利益時，經濟戰爭能夠成就的目標，就會相當有限。」

川普 貿易戰 關稅

上一則

華盛頓郵報：國防部擬削減北約部隊 縮減對歐軍事投入

下一則

達沃斯「批川聲」四起 馬克宏：歐洲絕不向霸凌者低頭

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔
川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣
川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職
紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲