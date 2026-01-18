川普重返達沃斯世界經濟論壇 將以民粹演說聚焦國內民生

川普將在達沃斯經濟論壇發表演說，將聚焦於美國民眾的民生需求。（路透）

美國總統川普 將於本周睽違六年重返瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），在外界聚焦華府為取得格陵蘭、與歐洲盟國陷入齟齬之際，他的演說預料將偏重在國內事務，力圖解決美國民眾的民生問題，以刺激期中選舉 選情。

今年WEF將齊聚來自130國、超過3,000名與會者，包括850為企業執行長與董事長，川普將率領歷來規模最大的美國代表團與會，並且預定中歐時間21日下午2時30分-3時15分（美東時間21日上午8時30分-9時45分）發表演說。

在川普政策撼動國際社會與全球貿易之際，川普在WEF的演說卻反而可能聚焦國內選民，並試圖解決美國生活成本上揚的問題。他已提出的許多民粹政策，都讓參與WEF的政經領袖成箭靶，包括上周宣布將信用卡利率限制在10%，及提案禁止避險基金等機構投資人買進獨棟房屋。

川普也可能宣布一項計畫，允許401（k）退休計畫的存戶動用部分資金用於購屋。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特17日受訪表示，住房政策將納入更多禁止機構投資人投資房市的細節，並規畫允許民眾提領401（k）退休金 ，作為買房頭期款，「總統將在本周的達沃斯論壇公布最終規畫」。

他也說，當局將與銀行業高層討論，如何協助可能有足夠的穩定收入、但取得信用管道受限的民眾，銀行業或許能為這類人士提供「川普卡」。

