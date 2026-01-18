我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

曼達尼警告大物業房東：改善租屋

川普重返達沃斯世界經濟論壇 將以民粹演說聚焦國內民生

編譯陳律安／綜合外電
川普將在達沃斯經濟論壇發表演說，將聚焦於美國民眾的民生需求。（路透）
川普將在達沃斯經濟論壇發表演說，將聚焦於美國民眾的民生需求。（路透）

美國總統川普將於本周睽違六年重返瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），在外界聚焦華府為取得格陵蘭、與歐洲盟國陷入齟齬之際，他的演說預料將偏重在國內事務，力圖解決美國民眾的民生問題，以刺激期中選舉選情。

今年WEF將齊聚來自130國、超過3,000名與會者，包括850為企業執行長與董事長，川普將率領歷來規模最大的美國代表團與會，並且預定中歐時間21日下午2時30分-3時15分（美東時間21日上午8時30分-9時45分）發表演說。

在川普政策撼動國際社會與全球貿易之際，川普在WEF的演說卻反而可能聚焦國內選民，並試圖解決美國生活成本上揚的問題。他已提出的許多民粹政策，都讓參與WEF的政經領袖成箭靶，包括上周宣布將信用卡利率限制在10%，及提案禁止避險基金等機構投資人買進獨棟房屋。

川普也可能宣布一項計畫，允許401（k）退休計畫的存戶動用部分資金用於購屋。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特17日受訪表示，住房政策將納入更多禁止機構投資人投資房市的細節，並規畫允許民眾提領401（k）退休金，作為買房頭期款，「總統將在本周的達沃斯論壇公布最終規畫」。

他也說，當局將與銀行業高層討論，如何協助可能有足夠的穩定收入、但取得信用管道受限的民眾，銀行業或許能為這類人士提供「川普卡」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 退休金 期中選舉

上一則

避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

延伸閱讀

反對美吞格陵蘭 川普：歐洲8國2月起加徵10%關稅 6月再提高

反對美吞格陵蘭 川普：歐洲8國2月起加徵10%關稅 6月再提高
地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現

地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現
川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲
川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約

川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅