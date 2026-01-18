涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

司法部長發出傳票給明州州長沃茲(左)，及明尼那波利斯市長弗雷(右)，就兩人是否否防礙聯邦執法，進行調查。(美聯社)

消息指出，司法部 已正式發出刑事傳票給明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)、明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey)，理由是他們近幾周來的言論涉嫌串謀妨礙當地數千名移民及海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)執法人員執法。

路透、華盛頓郵報報導，1月7日一名ICE探員射殺被指控妨礙公務的37歲女子古德(Renee Good)後，明市居民與聯邦執法人員之間的衝突日益緊張，引發一連串抗議活動並蔓延至其他城市。華茲雖敦促抗議民眾保持和平，但同時也鼓勵民眾拍攝ICE探員逮捕或發生衝突等影片，以便建立資料庫，用於未來可能對聯邦執法部門提起的訴訟。

華茲和弗雷多次要求川普 政府停止部署並撤回聯邦執法人員，稱這項軍事化的遣返行動不僅魯莽且將平民置於危險之中，只是為了製造混亂和恐慌、博取關注而已。本周稍早，司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)指責華茲和弗雷挑起衝突，並表示他將「不惜一切手段」制止兩人。

華茲17日在X平台上回應了這項傳聞中的調查，稱「兩天前是絲拉金(Elissa Slotkin)，上周是鮑爾(Jerome Powell)，再之前是凱利(Mark Kelly)，利用司法系統打擊對手是一種專制政權的策略。在古德案中唯一沒被調查的人就是射殺古德的聯邦探員。」華茲指的是密西根州和亞利桑納州的民主黨參議員絲拉金和凱利曾發影片敦促軍方人員抵制非法命令；以及聯準會主席鮑爾被川普批評爾降息太慢。前兩人後來被聯邦調查局約談，司法部則對鮑爾發起刑事調查。

曾怒斥ICE「他X的滾出明市」的弗雷則回應：「這顯然是企圖恐嚇我，因為我挺身而出，維護明尼阿波利斯、當地執法部門和居民的權益，反對本屆政府帶來的混亂和危險。」

司法部拒絕評論，但部長邦迪(Pam Bondi)16日晚間在X平台上發文稱「提醒明尼蘇達州的所有人：法律之前人人平等。」康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)表示川普正動用聯邦政府的全部權力來摧毀和壓制異議，明市便是個「試驗場」，將決定川普是否會在其他地方採取同樣做法。