我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

明尼阿波利斯部分民眾反對移民暨海關執法局(ICE)的示威遊行、噪音抗議、封路行動接連出現，而ICE等聯邦執法人員則發射催淚瓦斯及閃光彈等驅散群眾。雙方你來我往，明尼阿波利斯與聖保羅(St. Paul )雙子城及其周邊地區的一般市民，也無可奈何地被捲了進去。

美聯社報導，明尼阿波利斯一對夫婦載著一家六口(包括一名嬰兒)的休旅車無意中被困在抗議者與ICE探員衝突之間，慘受催淚瓦斯之苦。一名探員為驅散示威者，誤將一枚催淚瓦斯罐射進休旅車，車內充滿毒氣，一家人被緊急送院。

事件中的26歲女子德斯蒂尼‧傑克森(Destiny Jackson)一家人，14日這天觀賞完兒子在學校的籃球比賽後開車返家途中，在一處十字路口看到大批人群，相對平靜。然而她發現母親也在街上，於是花了近半個小時試圖勸她離開。

就在此時情況變得緊張起來，她聽見街上傳來閃光彈的聲音，空氣中瀰漫著煙霧。由於抗議者擠滿了街道，一家人開車離開時遇到聯邦執法人員並要求離開。

當她準備開車時，另一名執法人員將催淚瓦斯罐射到休旅車內。一聲巨響，汽車的安全氣囊彈出，而催淚瓦斯罐釋放大量有毒氣體，全車陷於硝煙及毒氣內。

傑克森說孩子們哭喊著說無法呼吸，於是趕緊把他們抱了出車來，其中僅6個月大的兒子雙眼緊閉，一動也不動。

急救人員向美聯社表示，他們接報說一名嬰兒出現呼吸困難，於是穿過人群趕到現場將嬰兒送到醫院，途中他呼吸正常，情況穩定，但仍十分危急。傑克森則說，她一家人，包括丈夫及另外3個孩子也要送院治療。

她又說最不滿的就，自從她在網路上發布了一家人的遭遇後，竟然收到令人恐懼的威脅及仇恨訊息。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)回應事件時表示，執法人員當時正在應對「暴徒及煽動者」，並沒有針對傑克遜一家或他們無辜的孩子。

傑克森一家的遭遇說明，即使並未參與抗議行動的一般市民，也會無奈被捲入川普政府迄今最大的鎮壓行動裡。

ICE 國土安全部 川普

上一則

紐時雜誌：明州公民意識 成川普打壓目標

下一則

聯邦法官發布83頁命令 禁逮捕和平示威民眾、不得使用催淚瓦斯

延伸閱讀

明市抗議ICE讓市民捲入 催淚瓦斯滿天飛 射進有嬰兒車輛

明市抗議ICE讓市民捲入 催淚瓦斯滿天飛 射進有嬰兒車輛
明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了