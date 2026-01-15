我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

川普：暫時沒開除鮑爾計畫 未來幾周公布下任主席人選

編譯簡國帆／即時報導
川普總統。（路透）
儘管司法部正對聯準會（Fed）主席鮑爾展開刑事調查，川普總統14日接受路透專訪表示，他目前沒有開除鮑爾的計畫，但現在要說他最終會採取何種行動，還言之過早。同時，多數Fed決策官員都力挺鮑爾，也支持Fed的決策獨立性。

川普被問及回應是否試圖罷黜鮑爾時說，「我沒有任何這種計畫」。他被問到司法部調查是否給他罷黜鮑爾的根據時，表示「目前而言，我們有點（對他）採取觀望態度，我們將決定怎麼做。但我不能透露細節，現在還太早」。鮑爾的Fed主席任期將於5月結束，但他可留任理事直到2028年。

川普暗示，他傾向提名Fed前理事瓦許（Kevin Warsh）或國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接替鮑爾，他已排除美國財長貝森特，「因為他想留在現職」，此外「還有一些其他不錯的人選，我將在未來幾周宣布決定」。

川普政府以Fed總部翻修成本超支為由調查鮑爾，已引發聯邦參院的部分重要共和黨議員與其他外國經濟官員聲批評是在將敏感的貨幣決策政治化，川普表示，「我不在乎」，「他們應該忠誠。這就是我的看法」。

面對分析師、投資人和經濟決策者對於削弱Fed獨立性可能損害美元價值並引發通膨的憂慮，他再度表示，「我不在乎」。他說，「總統應該要對（Fed政策）有發言權」，「我做生意賺了很多錢，所以我自認為比慢郎中鮑爾更了解經濟」。

不過，Fed幾位決策官員14日的發言都力挺鮑爾和Fed獨立性。芝加哥聯準銀行古爾斯比表示，「我認為鮑爾是能進入Fed主席名人堂的人選」，「如果我們陷入鮑爾主席的獨立性、甚至操守都受質疑的處境，真的糟透了」。

明尼阿波利聯準銀行總裁卡斯哈里也說，川普不斷對鮑爾和Fed施壓，重點都是在於貨幣政策，鮑爾已經「精確地 」解釋了這個問題。他表示，不管川普挑選的下任Fed主席是誰，「都將須向（聯邦公開市場）委員會其他成員提出最佳論據，說明何種貨幣政策最適合實現國會賦予我們的雙重職責。那個人只有一票，你知道，最有說服力的論據將勝出」。

即將退休的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，鮑爾日前回應川普政府刑事證人傳票的公開影音聲明，「已經說明一切」。

不過，川普欽點的Fed理事米倫（Stephen Miran）批評，歐元區、英國及加拿大等國央行官員聲援鮑爾的做法「不恰當」，「我認為本國央行干預涉入非貨幣政策議題，並非恰當之舉，而我認為其他國家（官員涉入）就更不恰當了」。

鮑爾 川普 貨幣

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普令後年載人重返月球 中俄急追

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普給答案

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

