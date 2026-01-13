我的頻道

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺

伊朗鐵腕鎮壓 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

編譯周辰陽／即時報導
總統川普13日在密西根州的底特律經濟俱樂部發表演講。（路透）
總統川普13日在密西根州的底特律經濟俱樂部發表演講。（路透）

美國總統川普13日表示，稍晚將會晤國安團隊，討論伊朗政府對抗議者的暴力鎮壓，並在接受CBS新聞獨家專訪時直言，對伊朗的最終目標「就是贏，我喜歡贏」。

美聯社報導，人權監控團體指出，伊朗抗議活動的死亡人數已超過2000人。消息人士告訴CBS新聞，目前恐怕至少已有12000人死亡，甚至可能超過20000人。川普則說，他認為這場殺戮的規模「相當龐大」，美國政府將「採取相應行動」。他並補充，自己認為伊朗政府「行為極其惡劣」，但目前仍未收到經過確認的死亡數字。

談到伊朗當局時，川普表示，所傳達的訊息是「他們必須展現人性。他們遇到了大問題。我希望他們不要再殺人。」

川普稍早在真實社群發文，呼籲「伊朗愛國者們，繼續抗議，接管你們的機構！！！記下那些殺手與施暴者的名字，他們將付出沉重代價。我已取消與伊朗官員的所有會面，直到對抗議者的無謂殺戮停止。援助正在路上。

貼文中並未說明援助內容，但相較於數日前仍稱伊朗有意與美方談判，川普如今對與伊朗政府接觸的態度顯然出現轉變，稍後在密西根州一家汽車工廠面對記者追問，他則選擇迴避，僅回應：「這點你們得自己去弄清楚。」

另一方面，伊朗透過議會議長發出警告，稱若美方動用武力保護示威者，美軍與以色列都將成為「合法目標」。不過川普表示，他並未被伊朗的報復威脅嚇倒，直言：「我上次對伊朗動手的時候，他們也是這樣講的。」並警告說：「他們最好規矩點。」

根據CBS晚間新聞13日晚間播出的獨家專訪，川普威脅表示，若伊朗當局本周開始絞死反政府抗議者，美方將「採取非常強硬的行動」。他說：「如果他們真的這麼做，我們就會非常強硬地回應。」川普同時重申，伊朗民眾將獲得「大量援助」，相關支援將以「不同形式」提供，包括經濟援助；他也提及，美國於2025年曾空襲伊朗三處核子設施，但未進一步說明具體內容。

被問及他對伊朗的最終目標時，川普回應：「最終目標就是贏。我喜歡贏。」

主播進一步追問「贏」的具體意義時，川普列舉自己第一與第二任期內的多項軍事行動，隨後表示：「我們不希望看到現在伊朗發生的事情。如果他們只是抗議，那是一回事；但當他們開始殺害成千上萬的人，而你又跟我提到絞刑，那我們就看看這會帶來什麼結果。這不會有好下場。」

