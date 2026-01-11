伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議。（路透）
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威。美國總統川普預計13日聽取針對伊朗行動的簡報，可能選項包括軍事攻擊、網路資訊戰與經濟制裁。

華爾街日報報導，美國官員透露，川普13日將召集高層官員討論下一步措施，可能包括加強伊朗網路反政府資訊來源、部署秘密網路武器攻擊伊朗軍方和民間網站、針對德黑蘭政權及軍方實施制裁，以及採取軍事打擊。

部分美國官員擔心，美國一旦採取任何回應措施，可能讓區域緊張情勢升高，甚至引爆美國、伊朗及可能連同以色列之間的正面衝突。美方也意識到，若只採取較偏象徵性作法，雖然能對德黑蘭政權造成傷害，卻不足以削弱其統治能力，反而可能讓原本相信華府會出手相挺的抗議者士氣受挫。

華爾街日報稱，由於相關討論仍處初期階段，屆時川普料將不會做出最終決定；國務卿魯比歐、防長赫塞斯與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩都將與會。

另一方面，五角大廈尚未調動任何部隊因應潛在行動。美國近日將福特號航空母艦打擊群調往拉丁美洲，目前中東與歐洲都沒有美軍航艦部署。

美官員並透露，也正討論首度將馬斯克旗下星鏈衛星網路服務的終端設備送入伊朗。目前伊朗全面斷網，抗議者勉強透過星鏈向外傳遞訊息。

路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡；這場大規模示威自去年12月28日爆發至今，已有超過1萬600人被捕。伊朗官方尚未公布任何死傷數字。

