挺邊境攔阻≠挺國內掃蕩 ICE槍擊案讓民怨燒向川普

民眾對川普政府打擊境外偷度人口的措施表示支持，但對內取締無證客的強硬執法感到不滿。圖2024年6月大批偷度客在加州聖地牙哥接受盤查。(美聯社)

明尼蘇達州女子古德(Renee Nicole Good)遭移民執法局(ICE)探員執勤時槍殺，加上邊境 巡邏隊員在俄勒岡波特蘭市臨檢時槍擊兩位有前科的無證移民，已在全國掀起抗議浪潮。然而專家指出，若是將民眾的怒火定義為對川普 移民政策的不滿，是太過簡化其中的政治意涵，就川普政府在古德槍擊案後為ICE辯護的態度來看，是一種「絕對主義」的表現，潛台詞就是「我可以為所欲為。」

「國會山莊」網站指出，這兩起槍擊案使得川普總統的移民政策爭議快速加溫，對川普的支持度造成雪上加霜的打擊。不過專家指出，針對川普的移民政策，在政治層面上可以從兩方面來看，一是打擊南部邊境的非法越境行為，一是掃蕩國內非法移民 的行動。一般而言，民眾支持川普政府在南部邊境攔阻非法越境的行動，但是同時也對ICE大肆抓捕非法移民的作為不以為然。

喬治華盛頓大學(George Washington University)政治學教授貝爾特(Todd Belt)表示，民眾對於川普移民政策的態度其實存在矛盾，一方面支持他打擊非法移民的立場，但是對他執行的方式感到不滿。

他指出，在邊境阻止非法移民越境是一件「好事」，但是在遠離邊境的國境之內發起強力掃蕩的行動，卻是大多數人所不樂見到的，這是因為人們「不願見到別人受到身體上的虐待。」

基本上，川普在邊境打擊非法越境的成績斐然，是他的政治資產。根據官方統計，去年10月共有11707起邊境非法越境案，遠低於2024年10月川普當選總統之前的10萬6000件。

但是川普政府在國內掃蕩非法移民的行動卻是對他造成負面衝擊，2025年共有32人在ICE的看管下喪命，目前至少還有170位公民遭到移民當局的拘留。根據皮尤研究中心(Pew Research Center） 去年10月的調查，有53%的選民都表示川普政府的掃蕩非法移民行動「太過份了。」

專家指出，古德遭到ICE官員射殺的影像，對民眾的衝擊力太過強大，會對川普政府造成實質性的打擊。政治顧問阿曼迪(Fernand Amandi)表示，「人們會問：你們這群傢伙到底在幹什麼？」

共和黨策略顧問佩西歐(Susan Del Percio)表示，川普移民政策的問題是人們樂見非法越境人數減少，但是卻不樂見他的執行方式。他指出，川普在古德案強力捍衛ICE的做法可以視為一種「絕對主義」，他是在說「我可以為所欲為。」