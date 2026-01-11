明州槍案後 國會民主黨人擬限制ICE 尋求傳喚國安部長

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
各界要求重新檢討移民局探員執法準則與方式，防止再出現明州悲劇。(路透)
37歲女子古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯市遭到執勤的移民暨海關執法局(ICE)探員羅斯(Jonathan Ross)開槍射殺，引起軒然大波，讓外界開始重新審視ICE執法人員的戰術執行和訓練過程；參眾兩院民主黨議員則正提出一系列提案限制ICE，並試著傳喚國土安全部長諾姆(Kristi Noem)到國會作證。

華盛頓郵報、國會山莊報(The Hill)報導，國土安全部的武力使用政策指示執法人員應盡量緩和緊張局勢，只在他們認為面臨迫在眉睫的死亡或重傷威脅時使用致命武力。該政策規定除非有正當理由，否則執法人員不得向行駛中的車輛駕駛開槍，開槍前執法人員必須考慮到失控車輛可能對執法人員和無辜旁觀者造成的危險。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)聲明表示這項2023年的政策仍然有效，「ICE執法人員接受過訓練，會使用解決危險情況所需的最小武力，以優先保障公眾和執法人員安全。他們接受過嚴格的衝突降級策略訓練，並定期接受使用武力的培訓。」

但兩位匿名的前聯邦官員表示在古德事件中，探員對峙的行為似乎是加劇局勢，其中一位官員特別提到影片顯示一名探員拉扯古德的車門把手，「這是在激化矛盾。」

川普政府大力掃蕩非法移民，國土安全部也以空前速度招募大量新探員和執法人員，近幾個月來已招進超過1萬2000人，這波招募潮也引發擔憂可能會為了增加人力部署而降低訓練標準。ICE在2018年時的基礎訓練課程為期20周，而國土安全部9日聲明稱目前喬治亞州聯邦執法培訓中心的訓練時長已縮短至八周，且精簡以減少重複內容並融入新技術；精簡的內容包括西語課程。

民主黨人正在推動一系列應對措施，包括立即暫停ICE在明尼蘇達州的所有行動、更廣泛取消ICE執法人員的有限豁免權、傳喚甚至彈劾諾姆。也有議員認為應該拒絕一項包含國土安全部的撥款法案，不該再增加ICE的預算；以及制定新的執法人員規定，包括禁止戴面罩、要求在逮捕前出示逮捕令等。

各界要求重新檢討移民局探員執法準則與方式，防止再出現明州悲劇。(路透)
ICE 國土安全部 非法移民

