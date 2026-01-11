探員開槍打死人凸顯鐵腕執法 部分川普選民也不安

移民局探員7日在執勤時與車內駕車婦女古德發生衝突，造成悲劇。(美聯社)

古德(Renee Nicole Good)遭移民暨海關執法局(ICE)探員開槍打死，凸顯川普 總統鐵腕移民政策和強勢執政風格，美國民眾看法因此更加分歧。與此同時，也有部分川普選民表示，川普對國內外採取的極端做法，讓他們感到不安。

華爾街日報報導，家住加州沙加緬度(Sacramento)的川普選民、23歲的古鐵雷斯(Anthonny Gutierrez)表示，「古德被槍殺事件發生在兩天前，再往前推兩天，委內瑞拉強人被捕。我們不知道明天會發生什麼事。」

同樣住在沙加緬度的65歲退休圖書館助理安德森(Linda Anderson)也是川普選民，她表示很難過有人喪生，但總的來說，她仍支持川普的移民強硬立場。

安德森說：「我認為他們(ICE執法人員)完全有權開槍自衛。」談到川普強勢執政風格，她認同表示，「透過各種管道展現實力，非常重要。」

住在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)、56歲的盧茨(Lori Lutz)也是川普選民，她說她希望川普遣返非法移民 ，因為她認為非法移民搶走了她的工廠工作；但當她看到明州槍擊案影片，她想的是：「我們又過度執法了。這是濫權。這種挨家挨戶搜查的做法，人人都害怕。」

民調 長期顯示，許多選民支持川普一系列政策目標，但對其執行方式有所顧慮。華爾街日報在川普上任前的民調發現，略過半數受訪者支持大規模驅逐非法移民出境，但近四分之三表示，川普應該只驅逐有犯罪紀錄的人。

去年7月民調顯示，逾六成受訪者支持驅逐非法移民，但幾乎相同比例的人反對在不讓這些人見到移民法官的情況下就將其驅逐出境，或反對將移民驅逐到與他們沒有任何關聯的國家；大多數人反對動用軍隊對付那些抗議突襲移民的活動。

賓州退休大學教授、現年63歲的民主黨人克雷文(Jill Craven)表示，最近她狂看20多年前的電視影集「白宮風雲」(The West Wing)，藉此「重溫理智辯論和深度討論的模樣」。她說：「現在一切毫無保障，川普正在踐踏法律、歷史以及法律界和國際社會的期望。這真讓我心碎。」