我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

探員開槍打死人凸顯鐵腕執法 部分川普選民也不安

記者胡玉立／綜合報導
移民局探員7日在執勤時與車內駕車婦女古德發生衝突，造成悲劇。(美聯社)
移民局探員7日在執勤時與車內駕車婦女古德發生衝突，造成悲劇。(美聯社)

古德(Renee Nicole Good)遭移民暨海關執法局(ICE)探員開槍打死，凸顯川普總統鐵腕移民政策和強勢執政風格，美國民眾看法因此更加分歧。與此同時，也有部分川普選民表示，川普對國內外採取的極端做法，讓他們感到不安。

華爾街日報報導，家住加州沙加緬度(Sacramento)的川普選民、23歲的古鐵雷斯(Anthonny Gutierrez)表示，「古德被槍殺事件發生在兩天前，再往前推兩天，委內瑞拉強人被捕。我們不知道明天會發生什麼事。」

同樣住在沙加緬度的65歲退休圖書館助理安德森(Linda Anderson)也是川普選民，她表示很難過有人喪生，但總的來說，她仍支持川普的移民強硬立場。

安德森說：「我認為他們(ICE執法人員)完全有權開槍自衛。」談到川普強勢執政風格，她認同表示，「透過各種管道展現實力，非常重要。」

住在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)、56歲的盧茨(Lori Lutz)也是川普選民，她說她希望川普遣返非法移民，因為她認為非法移民搶走了她的工廠工作；但當她看到明州槍擊案影片，她想的是：「我們又過度執法了。這是濫權。這種挨家挨戶搜查的做法，人人都害怕。」

民調長期顯示，許多選民支持川普一系列政策目標，但對其執行方式有所顧慮。華爾街日報在川普上任前的民調發現，略過半數受訪者支持大規模驅逐非法移民出境，但近四分之三表示，川普應該只驅逐有犯罪紀錄的人。

去年7月民調顯示，逾六成受訪者支持驅逐非法移民，但幾乎相同比例的人反對在不讓這些人見到移民法官的情況下就將其驅逐出境，或反對將移民驅逐到與他們沒有任何關聯的國家；大多數人反對動用軍隊對付那些抗議突襲移民的活動。

賓州退休大學教授、現年63歲的民主黨人克雷文(Jill Craven)表示，最近她狂看20多年前的電視影集「白宮風雲」(The West Wing)，藉此「重溫理智辯論和深度討論的模樣」。她說：「現在一切毫無保障，川普正在踐踏法律、歷史以及法律界和國際社會的期望。這真讓我心碎。」

非法移民 川普 民調

上一則

明州開槍探員是退伍軍人 轉任國安部10年 曾掛挺川標語

下一則

挺邊境攔阻≠挺國內掃蕩 ICE槍擊案讓民怨燒向川普

延伸閱讀

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家