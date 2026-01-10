明市ICE槍擊案／明尼蘇達州檢方宣布獨立調查 恐困難重重

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
明州檢察官要求公眾提供古德遭槍殺案的證據，以利州檢展開調查。(路透)
37歲婦人古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯市遭移民暨海關執法局被探員羅斯(Jonathan Ross)開槍射殺，至今釋出的影片裡並未看出古德有衝撞探員的意圖，然而川普政府卻辯稱羅斯是合法使用武力。此事件正在聯邦與地方執法機構間造成裂痕，明尼蘇達州檢方已宣布展開獨立調查，但能否及如何起訴羅斯恐怕困難重重。

綜合路透、華爾街日報報導，明州刑事逮捕局(Bureau of Criminal Apprehension，BCA)8日表示，聯邦調查局(FBI)最初同意與明州當局聯合調查，之後卻阻撓他們獲取證據和訪談證人。9日亨內平郡(Hennepin)檢察官莫里亞蒂(Mary Moriarty)、州檢察長艾里森(Keith Ellison)宣布將獨立調查，籲民眾提供相關影片、照片和目擊證詞。

然而莫里亞蒂和艾里森也說現在還不確定能否收集到足夠的證據來決定是否起訴，因為他們無法查閱FBI的案件資料，包括古德的汽車、車上採集到的任何法醫或DNA證據。川普9日則說他認為FBI不該與明州官員分享證據，還稱「他們是腐敗的官員。」

執法人員要使用致命武力，必須對即將發生的嚴重人身傷害或死亡威脅產生合理恐懼。南卡羅來納大學刑事司法教授艾伯特(Geoffrey Alpert)指出，羅斯的行為可能有「執法人員自造危險」(officer-created jeopardy)的疑慮，也就是執法人員先讓自己置身危險情境，接著再認為有必要使用武力。

執法人員偶爾會因過度使用武力而被起訴，但通常是地方檢察官起訴地方警察；地方或州要在聯邦政府反對的情況起訴聯邦官員，是非常罕見的。明尼蘇達大學法學教授毛雷翁(Emmanuel Mauleón)指出，在缺乏聯邦機構合作的情況下，州政府幾乎不可能拼湊出一個完整案件，因為州檢方現在已經不太可能取得任何進一步證據，例如隨身密錄機畫面(若存在)、與該名探員及證人的訪談、醫療報告等調查資料。毛雷翁也說范斯提到的「絕對豁免」確實存在，但適用於法官與檢察官，而非執法人員。

法界人士亦認為調查中的關鍵時刻已經喪失：死亡現場未能保存。如果聯邦官員當時未妥善保存現場，這將使州政府日後提出指控或定罪更加困難。

