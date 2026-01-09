明州ICE槍擊案現場影片曝光 川普、諾姆說法遭質疑

大批民眾8日到古德遭ICE探員擊斃的現場追悼。（路透）

明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)移民與海關執法局(ICE )執法人員朝移動中的車輛開槍，導致37歲駕駛蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)身亡的事件經過影片曝光，畫面片段分析讓川普 總統及國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)對此案件的說明招致質疑。

「華盛頓郵報」報導，古德(Renee Nicole Good)7日在明尼亞波利斯市東34街，遭ICE探員攔查，但她拒絕下車，雙方緊張情勢迅速升高。

路透及華郵 都根據錄影畫面分析，路透指出，ICE探員先在車前朝擋風玻璃開了第一槍，也是致死的一槍；車子從他身邊經過時，他再從側面開了第二、三槍。

華郵的分析則指出，ICE探員站在SUV車前方時，古德的車確實朝他駛去，但探員及時躲開，並在車輛轉向並行駛經過他身旁時，從車輛側面開了兩槍。

一開始畫面顯示，ICE探員站在古德的SUV後面，舉著手機對著一名同樣拿著手機、站在路上的女子，兩人似乎互相錄影；隨後，探員繞到古德車輛的副駕駛座一側。

接著，另一輛皮卡車到場馳援，兩名探員下車並走向古德的車輛。

影片中可聽見有人至少兩度勒令古德「下車」，其中一人將一隻手放在駕駛座放下車窗處，另一隻手快速拉動車門把手兩下，但駕駛座的車門並未打開。

此名ICE探員將手更深入古德的駕駛座，而車輛此時開始倒車；最初拿手機的那名探員此時出現在車頭前方，似乎依然拿著手機，而車輛前行後右彎，拐入該單行路段的行車方向。

影片顯示，車輛向前開時，探員一邊閃避一邊開槍，而另外兩槍從車輛側邊發射(一共有三槍)。

華郵分析的相關事件影片，包括川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)分享的片段，都無法看清這名開槍的探員是否被車撞到，也無法確定車輛前端與他的距離，且沒有雙方衝突前的畫面。

川普在貼文中提到這名執法人員時寫道，「難以置信他還活著」。

不過，影片顯示，槍擊事件發生後，開槍的探員羅斯(Jonathan Ross)在現場徘徊了一分多鐘。

古德駕駛的車輛行駛一小段距離後，撞上停在對街的一輛汽車和電線桿而停下。