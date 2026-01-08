我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

美國下個空襲目標 「這國」最有可能遭殃 賭客押注曝光

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在委國總統馬杜洛遭美方拘捕後，賭客押注哥倫比亞或古巴遭美空襲。（路透）
在委國總統馬杜洛遭美方拘捕後，賭客押注哥倫比亞或古巴遭美空襲。（路透）

預期市場的賭客正在為美國總統下一個空襲目標布局。

在一位神秘賭客因適時布局委內瑞拉總統馬杜洛將垮台，而大賺超過40萬美元後，熱門投注平台Polymarket推出全新合約，供用戶下注美國是否將在近期空襲哥倫比亞或古巴。押注哥倫比亞遭美國發動襲擊的機率目前約為16%，古巴是20%，索馬利亞則高達83%。

這是Polymarket一些與戰事相關的合約，雖然合法，但處於道德灰色地帶，這也反映了在川普政府推動更大膽的外交政策之際，投資人正重新評估地緣政治風險。目前交易員認為，伊朗最高領袖哈米尼有36%機率在6月30日前失勢，遠高於美國對委內瑞拉展開軍事行動前的不到20%。關於川普是否會在年底前拿下格陵蘭，雖然押寶這件事會發生的機率仍低（16%），卻正在上升。

一些交易員已體認到，達成某樣事件的「定義」有多重要。一份合約約定，若美國在1月31日前入侵委內瑞拉，將支付回報；在美軍部隊進入當地後，該合約價值一度飆升。不過，Polymarket隨後加註說明，指出該合約指的是「為建立控制權而進行的軍事行動」，逮捕馬杜洛的「突襲並撤離任務」不在此列。隨著說明出爐，「是」方合約價格隨即崩跌，引發部分交易員不滿。

賭客押注索馬利亞1月遭美國襲擊的機率。（取材自Polymarket）
賭客押注索馬利亞1月遭美國襲擊的機率。（取材自Polymarket）

委內瑞拉 Polymarket 古巴

上一則

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

延伸閱讀

馬杜洛任內前3年被爆113公噸黃金運瑞士 價值52億美元

馬杜洛任內前3年被爆113公噸黃金運瑞士 價值52億美元
數十萬委內瑞拉無證客 慶逮馬杜洛 憂己被遣返

數十萬委內瑞拉無證客 慶逮馬杜洛 憂己被遣返
馬杜洛遭拉下台 委內瑞拉公債躍升熱門標的

馬杜洛遭拉下台 委內瑞拉公債躍升熱門標的
馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半

馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家