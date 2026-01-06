我的頻道

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源

編譯周辰陽／即時報導
川普總統6日出席在華府「川普-甘迺迪中心」舉行的眾議院共和黨團年度政策閉門會議並致詞。(路透)
川普總統6日在真實社群宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000 萬桶受制裁的石油

川普發文寫道：「我很高興宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質的受制裁石油。這些石油將以市場價格出售，而所得資金將由身為美國總統的我加以管控，以確保用於造福委內瑞拉人民以及美國人民！」

川普表示，他已要求能源部長萊特（Chris Wright）立即執行該計畫，相關石油將由儲油船接收，並直接運送至美國卸貨碼頭。

5名政府、產業及航運界消息人士稍早向路透表示，美國與委內瑞拉官員正就將委內瑞拉原油出口至美國煉油商一事進行磋商。該協議若成形，可能使原油供應從中國轉向美國，並有助於委內瑞拉國營石油公司PDVSA避免進一步減產。

過去十年間，尤其是在美國2020年對參與委內瑞拉石油貿易的公司實施制裁後，中國一直是委內瑞拉石油的最大買家。2名消息人士表示，將滯留的原油出售給美國的潛在協議，初期可能需要重新分配原本運往中國的貨物。

一名石油業界消息人士說：「川普希望這件事能夠盡早實現，這樣他就能宣稱這是一場重大勝利。」白宮、委內瑞拉政府官員以及PDVSA並未立即對路透報導發表評論。

委內瑞拉 石油 川普

