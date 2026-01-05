海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
川普總統(中)2日在佛州海湖莊園與國務卿魯比歐(右)、中情局局長拉特克利夫(左)一起觀看抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的現場畫面；戰情室內副總統范斯並未現身是戰略決定。(美聯社)
川普總統(中)2日在佛州海湖莊園與國務卿魯比歐(右)、中情局局長拉特克利夫(左)一起觀看抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的現場畫面；戰情室內副總統范斯並未現身是戰略決定。(美聯社)

川普總統2日在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)批准對委內瑞拉的行動，之後便與國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國安高層一起在莊園的一個戰情室內交談並即時觀看現場畫面。然而這個過程中副總統范斯(JD Vance)並未現身，外界傳出這是范斯受冷落、魯比歐可能接下2028總統選戰的跡象；不過消息人士透露，這其實是個戰略決定，是為了避免引起委內瑞拉警覺。

那晚參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)解說螢幕上的行動進展，川普也不停地向他提問；白宮發布的戰情室照片中可見魯比歐、國防部長赫塞斯、中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)等高官，卻獨缺范斯。

印度時報(The Times of India)報導，接近范斯的消息人士向彭博證實，刻意讓總統與副總統分開行動是一項戰略決定，因為若兩人的車隊同時出現在海湖莊園而不是白宮，會讓委內瑞拉情報單位察覺到有行動正從海湖莊園展開。

范斯在行動前一天就和川普在西棕櫚灘(West Palm Beach)的高爾夫球俱樂部會面，討論抓捕委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的行動計畫。在行動之際，國安團隊擔心副總統車隊若於深夜移動可能會向委內瑞拉方面洩漏風聲，范斯當晚並未前往海湖莊園。

不過范斯整晚仍透過安全視訊會議參與行動監控，結束後他便返回辛辛那提。報導指出基於安全疑慮升高，政府已致力於限制川普與范斯在白宮以外地點同時出現的頻率與停留時間。

范斯在突襲行動結束後立即發表聲明，並證實川普曾向馬杜洛提出多項「下台方案」，前提是必須停止毒品販運，表示「馬杜洛立刻就會發現川普總統言出必行。」他也說這項行動並不違法，因為馬杜洛在美國因涉入毒品恐怖主義面臨多項起訴，「你不會因為住在卡拉卡斯(Caracas)的宮殿裡，就能逃避在美國涉及毒品販運的司法制裁。」

