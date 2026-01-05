馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（中）5日首度出庭受審，對多項毒品指控喊冤，強調自己清白無罪。圖為法庭內示意圖。(路透)

路透報導，遭推翻的委內瑞拉 總統馬杜洛 5日首度出庭受審，對多項毒品指控喊冤，強調自己清白無罪，「仍然是委內瑞拉的總統」。馬杜洛律師主張其遭到「軍事綁架」，預告接下來將展開密集複雜的法律攻防。法院訂於3月17日再度開庭。

庭訊當天上午，63歲的馬杜洛與妻子佛羅雷斯雙手被以束帶綁住，在全副武裝警衛戒護下，從紐約市布魯克林的拘留中心押往直升機，再飛赴曼哈頓聯邦法院。法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）於美東時間中午12時02分開庭，先概述起訴書指控。

馬杜洛腳踝戴著鎖鏈、身穿橘色與米色囚服，透過耳機聽取口譯。赫勒斯坦要求他起立確認身分，馬杜洛以西班牙語回應，並自稱仍是委內瑞拉總統；他說自己在卡拉卡斯住處遭「綁架」與「逮捕」，還補上一句「我是戰俘」；法官另告知兩人有權通知委內瑞拉領事館其遭逮捕一事。

馬杜洛隨後透過口譯員表示：「我是清白的。我沒有罪。我是正派的人。我仍然是委內瑞拉的總統。」但話未說完便遭赫勒斯坦打斷。佛羅雷斯也否認相關指控。

檢方指控馬杜洛主導古柯鹼販運網絡，並與多個暴力組織合作，包括墨西哥的西納羅亞集團（Sinaloa cartel）與洛斯塞塔斯集團（Los Zetas）、游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC），以及委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車（Tren de Aragua）。

馬杜洛面臨4項刑事罪名，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝置危害美國。馬杜洛長期否認相關指控，主張這些說法是帝國主義覬覦委內瑞拉豐富石油儲量的幌子。

檢方指出，馬杜洛自2000年起在委內瑞拉國民議會任職，後續出任外交部長，並於2013年當選為已故總統查維斯接班人期間，都涉入毒品走私。

辯方則預告將掀起法律攻防。馬杜洛的律師波拉克（Barry Pollack）表示，預期將就馬杜洛所稱遭「軍事綁架」進行大量且複雜的訴訟；馬杜洛目前未要求交保獲釋，但未來可能提出。

佛羅雷斯的律師唐納利（Mark Donnelly）則稱她受了重傷，包括肋骨部位嚴重瘀青，要求提供X光檢查與身體評估。

紐約聯邦檢方2020年起就以涉毒案起訴馬杜洛，這起案件鎖定多名委內瑞拉現任與前任官員及哥倫比亞武裝組織。3日公布的更新版起訴書增列細節與共同被告，並把佛羅雷斯也列入。

美國自馬杜洛2018年在舞弊指控下宣稱勝選後，便不承認其正當性；國際法專家則質疑這次突襲逮捕的合法性，批評恐衝擊以規則為基礎的國際秩序。