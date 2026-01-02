我的頻道

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

川普坦承服用過量阿斯匹靈 「不想讓黏稠血液流過心臟」

記者胡玉立／綜合報導
白宮稱川普總統手上瘀青是「頻繁握手和服用阿斯匹靈」所致，川普表示他服用的阿斯匹靈劑量超過醫生建議。(路透)
川普總統1日接受華爾街日報採訪，為自己的健康狀況辯護，還透露了不少他最近體檢的新細節。訪談中，川普後悔去年10月照了電腦斷層掃描(CT scan)；他說：「現在回想起來，我接受檢測真是太糟了，因為這給了別人一些攻擊我的把柄。」川普也表示，他服用的阿斯匹靈劑量超過醫生建議。

現年79歲、美國史上就職時最年長的總統川普表示，「如果那時沒那麼做，我現在會好得多。因為接受檢測本身就等於說：『哎呀，是不是出問題了？』其實，一點問題都沒有。」

白宮之前表示，川普去華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受核磁共振(MRI)檢查。由於川普半年內兩度體檢，引發外界關切。面對華爾街日報詢問，川普澄清說，那時他接受的是電腦斷層(CT)掃描。

近幾個月來，川普的健康狀況備受關注；他右手背瘀青清晰可見，即使塗上厚厚化妝品也難以掩蓋；此外，他腳踝明顯腫脹，媒體也多次拍下他在公開活動中閉眼的畫面。

白宮稱川普總統手上瘀青是「頻繁握手和服用阿斯匹靈」所致，川普表示他服用的阿斯匹靈劑量超過醫生建議。(路透)
白宮曾表示，川普患有慢性靜脈功能不全(chronic venous insufficiency)的老年人常見毛病；這是患者腿部靜脈無法將血液正常送回心臟，導致血液淤積在小腿。

川普在訪談中表示，他曾試過穿壓力襪來緩解腫脹，後來因為不喜歡就放棄了。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，川普手上瘀青是「頻繁握手和服用阿斯匹靈」所致。川普經常服用阿斯匹靈來降低心臟病和中風風險。

川普坦承，他服用的阿斯匹靈劑量超過醫生建議，但他已這麼吃了25年，加上自己「有點迷信」，所以不願減量。川普的私人醫生巴巴貝拉(Sean Barbabella)表示，川普每天服用阿斯匹靈325毫克。

川普說：「他們說阿斯匹靈能稀釋血液，我可不想讓黏稠的血液流過我的心臟；我想要稀釋過的好血流過我的心臟。這有道理吧？」

川普否認自己曾在白宮會議上睡著。對於攝影機拍到閉眼畫面，他堅稱：「我就只是閉閉眼睛，這會讓我很放鬆。他們有時會拍到我眨眼的畫面；一眨眼，就被他們逮住。」

對於他的聽力問題，川普不予置評，稱他只有在「很多人都在說話時」才會聽不清楚。川普並強調自己精力充沛，歸功於自己基因好。他說：「基因非常重要，我的基因非常好。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

