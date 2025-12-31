驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)
由前總統歐巴馬任命的加州聯邦法院法官查布瑞亞(Vince Chhabria)29日裁定，衛生部(HHS)可自2026年元月6日起，與美國移民及海關執法局(ICE)共享俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資料。這項裁決對川普總統大規模驅逐移民的政策和行動來說，是一大勝利。但查布瑞亞也對各機構可以共享的資料範圍和用途做出限制。

查布瑞亞下令，衛生部和聯邦醫療服務中心(CMS)只可以共享白卡持有者的六類基本個人資訊：公民身分、移民身分、地址、電話號碼、出生日期和白卡ID。

今年7月，逾20州民主黨籍州檢察長以衛生部向ICE共享白卡資料「侵犯隱私權」為由，聯合提出法律挑戰，試圖阻止衛生部與ICE共享白卡資料；查布瑞亞8月發布初步禁令，ICE迄今已有數個月未能在驅逐移民案使用白卡資料。

如今，查布瑞亞裁定駁回原告動議，指衛生部和國土安全部(DHS)以往政策雖未將白卡資料用於移民執法目的，但「政策突然改變」後，兩部門均已「充分解釋其決定」。

查布瑞亞寫道，「新政策主要關注資料——基本個人信息、所在地信息和聯繫方式，法律明確授權共享此類信息，且相關機構已充分解釋其決定。」

查布瑞亞表示，ICE一直有權向其他機構索取資料，以「實現合法執法目標」；但他也發現，ICE執行的政策「完全不明確，似乎並非經過前後一致的決策過程」。

由於訴訟仍在進行，查布瑞亞指出，「國土安全部和ICE初步禁止從衛生部或CMS取得任何資料用於移民執法目的，除非這些資料符合前述要求。」

加州司法廳在裁決後聲明表示，民眾註冊該州醫療保健計畫時，都明白個人資訊只會用於該計畫；「川普政府試圖利用白卡數據進行移民執法，是背叛民眾的信任，將導致尋求重要醫療的人數減少。」

