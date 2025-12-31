H-1B新規公布 第1級申請者中籤機率大減48%

H-1B新規公布，第1級申請者中籤機率大減。示意圖（路透）

美國公民暨移民服務局(USCIS)29日透過聯邦公報(Federal Register)公布2027財年的H-1B簽證 加權甄選流程與抽籤規則變更事宜，自明年2月27日起將優先考慮簽發H-1B簽證給高技能、高薪資的外國勞工，適用明年3月的H-1B抽籤。H-1B簽證有效日期通常從10月1日開始，也就是財年的開始。

CDF勞工法律師事務所指出，H-1B簽證搶手，USCIS於2024財年收到逾78萬份申請，但每年的簽證名額只有8萬5000個，USCIS遂採取隨機抽籤的方式分配簽證。

勞工部 負責監管H-1B簽證持有者的薪水，雇主必須向H-1B簽證持有者支付現行工資；勞工部依照地區和職業別，採用「四級薪資調查」來檢核H-1B簽證計畫的工資，高薪者屬於第四級，低薪者則會被歸入第一級的入門級別。

USCIS將採用勞工部的工資水準，將員工薪資與薪資調查資料納入甄選過程，作為申請者技能與工作經驗的參考指標，優先考慮核發H-1B簽證給技能更高、經驗更豐富的對象。

Akin Gump法律事務所分析，新規定雖然仍將採取隨機抽籤，但第四級H-1B員工的申請人將獲得四次抽籤機會，中籤機率將提高至61% (增幅107%)；第三級員工將獲得三次抽籤機會，中籤機率增至46% (增幅55%)；第二級員工抽籤兩次，中籤率為31% (增幅3%)；第一級員工則只有一次機會，中籤機率大幅下降至15% (降幅48%)。

當國土安全部(DHS)認定申請人為增加H-1B簽證的中籤機會而採取不正當手段時，有權拒絕其申請。

美聯社報導，H-1B簽證計畫支持者認為，這項計畫是招募醫護人員和教育工作者的重要途徑，不僅推動美國的創新和經濟成長，也讓雇主能填補專業領域的職缺。

批評人士則指出，H-1B簽證經常被發給入門職位，而非需要專業技能的高階職位。

H-1B計畫旨在防止勞工薪資遭壓低或美國勞工失業，但雇主可透過將職位歸類為最低技能等級來支付雇員較低薪資。

USCIS發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)表示，「既有H-1B簽證抽籤程序遭到美國雇主濫用，他們主要是為了以低於美國勞工薪資的標準引進外籍勞工。」