我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

H-1B新規公布 第1級申請者中籤機率大減48%

編譯陳韻涵、廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
H-1B新規公布，第1級申請者中籤機率大減。示意圖（路透）
H-1B新規公布，第1級申請者中籤機率大減。示意圖（路透）

美國公民暨移民服務局(USCIS)29日透過聯邦公報(Federal Register)公布2027財年的H-1B簽證加權甄選流程與抽籤規則變更事宜，自明年2月27日起將優先考慮簽發H-1B簽證給高技能、高薪資的外國勞工，適用明年3月的H-1B抽籤。H-1B簽證有效日期通常從10月1日開始，也就是財年的開始。

CDF勞工法律師事務所指出，H-1B簽證搶手，USCIS於2024財年收到逾78萬份申請，但每年的簽證名額只有8萬5000個，USCIS遂採取隨機抽籤的方式分配簽證。

勞工部負責監管H-1B簽證持有者的薪水，雇主必須向H-1B簽證持有者支付現行工資；勞工部依照地區和職業別，採用「四級薪資調查」來檢核H-1B簽證計畫的工資，高薪者屬於第四級，低薪者則會被歸入第一級的入門級別。

USCIS將採用勞工部的工資水準，將員工薪資與薪資調查資料納入甄選過程，作為申請者技能與工作經驗的參考指標，優先考慮核發H-1B簽證給技能更高、經驗更豐富的對象。

Akin Gump法律事務所分析，新規定雖然仍將採取隨機抽籤，但第四級H-1B員工的申請人將獲得四次抽籤機會，中籤機率將提高至61% (增幅107%)；第三級員工將獲得三次抽籤機會，中籤機率增至46% (增幅55%)；第二級員工抽籤兩次，中籤率為31% (增幅3%)；第一級員工則只有一次機會，中籤機率大幅下降至15% (降幅48%)。

當國土安全部(DHS)認定申請人為增加H-1B簽證的中籤機會而採取不正當手段時，有權拒絕其申請。

美聯社報導，H-1B簽證計畫支持者認為，這項計畫是招募醫護人員和教育工作者的重要途徑，不僅推動美國的創新和經濟成長，也讓雇主能填補專業領域的職缺。

批評人士則指出，H-1B簽證經常被發給入門職位，而非需要專業技能的高階職位。

H-1B計畫旨在防止勞工薪資遭壓低或美國勞工失業，但雇主可透過將職位歸類為最低技能等級來支付雇員較低薪資。

USCIS發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)表示，「既有H-1B簽證抽籤程序遭到美國雇主濫用，他們主要是為了以低於美國勞工薪資的標準引進外籍勞工。」

H-1B 簽證 勞工部

上一則

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

下一則

王毅批美對台軍售：中國在涉核心利益寸步不讓

延伸閱讀

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事
H-1B簽證費增至10萬判合法 美國商會上訴 恐打到最高院

H-1B簽證費增至10萬判合法 美國商會上訴 恐打到最高院
法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴
美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23
法院文件指出，阿邁德(圖)面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。(美聯社)

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

2025-12-25 20:09
國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

2025-12-25 05:19

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世